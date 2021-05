Friends réunion : Les acteurs se réunissent dans la bande-annonce !

Découvrez les premières images de la réunion de Friends dans une bande-annonce dévoilée par HBO Max.

Préparez-vous à la réunion la plus attendue de l’année. Une première bande-annonce pour la réunion de Friends qui sera diffusée la semaine prochaine sur HBO Max, a enfin été révélée. Et ces premières images sont pleines d’émotion et de nostalgie.

Dans ces images, on découvre Matt LeBlanc (Joey) et Matthew Perry (Chandler) de retour dans leur chaises en cuir, le groupe joue à un quizz avec David Schwimmer qui pose les questions et on voit même le retour du « Tatou des vacances » et plein d’autres références à la série.

Autre petit moment dévoilé, les acteurs discuteront du fameux « étaient-ils en pause ?» à propos de Ross et Rachel et il semble que chacun pense qu’ils étaient bien en pause !

L’événement non scénarisé offrira un retour émotionnel sur la série primée aux Emmy, qui a été diffusée à l’origine de 1994 à 2004 sur NBC. Les six membres de la distribution – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, LeBlanc, Perry et Schwimmer – sont tous producteurs de cette émission spéciale aux cotés des producteurs exécutifs de la série originale Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane, ainsi que Ben Winston, qui a réalisé l’événement.

Seront aussi présents durant cette réunion : David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai.

Friends The Reunion sera diffusée le 27 mai sur HBO Max.

Friends : The Réunion – Bande-annonce