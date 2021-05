CBS saison 2021/2022 : Grille de rentrée avec le retour des Experts et trailers des nouveautés

Découvrez la grille de rentrée de CBS avec le retour des Experts Las Vegas et les trailers des nouveautés.

Après Fox et ABC, c’est au tour de CBS de dévoiler sa grille de rentrée pour la saison 2021 / 2022. Et la première chose qu’on remarque, c’est que le producteur Dick Wolf dominera les Networks US l’année prochaine.

Les deux séries FBI produite par Wolf seront rejointes par le spin-off FBI International le mardi. Mais Wolf a aussi deux autres soirées sur NBC le mercredi et le jeudi avec ses franchises Chicago et Law & Order. Dick Wolf a donc 8 séries qui seront diffusées sur trois soirées consécutives sur les Networks américaines.

La rentrée 2021 marquera aussi le retour des Experts Las Vegas le mercredi et NCIS ajoute un autre spin-off NCIS Hawai’I.

Mais il n’y a pas que des revivals et des spin-offs sur CBS. Deux nouvelles comédies arriveront à l’antenne. La première s’intitule Ghosts et sera diffusée le jeudi entre deux sitcoms de Chuck Lorre et la seconde, Smallwood, sera diffusée plus tard à la mi-saison. L y a aussi une nouvelle série médicale, Good Sam, avec Jason Isaacs et Sophia Bush en duo de médecins père-fille, qui sera aussi diffusée à la mi-saison.

Notez aussi que la série SEAL TEAM reviendra sur CBS pour quelques semaines avant de passer sur la plateforme Paramount+ où elle rejoindra Clarice et Evil.

Lundi

20h The Neighborhood

20h30 Bob ♥ Abishola

21h NCIS

22h NCIS: Hawai’I

Mardi

20h FBI

9 p.m. FBI: International

22h FBI: Most Wanted

Mercredi

20h Survivor

21h Tough as Nails

22h Les Experts : Las Vegas

Jeudi

20h Young Sheldon

20h30 United States of Al

21h Ghosts

21h30 B Positive

22h Bull

Vendredi

20h S.W.A.T.

21h Magnum P.I.

22h Blue Bloods

Dimanche

20h The Equalizer

21h NCIS: Los Angeles

22h SEAL Team (quatre épisodes avant de passer sur Paramount+; S.W.A.T. prendra le relais)

Nouveautés

Les Experts Las Vegas

La suite du succès mondial de la chaine ouvre un tout nouveau chapitre à Las Vegas – la ville où tout a commencé. Face à une menace existentielle qui pourrait faire tomber l’ensemble du Crime Lab et relâcher des milliers de tueurs condamnés dans les rues éclairées au néon de Vegas, une nouvelle équipe brillante d’enquêteurs dirigée par Maxine Roby (Paula Newsome) doit faire appel à de vieux amis, Gil Grissom (William Petersen), Sara Sidle (Jorja Fox) et David Hodges (Wallace Langham).

Cette force combinée déploiera les dernières techniques médico-légales pour faire ce qu’elle fait le mieux – suivre les preuves – afin de préserver et de rendre justice à la ville du pêché.

FBI International

La troisième itération de la marque à succès FBI qui suit les agents d’élite de l’équipe internationale de vol du Federal Bureau of Investigation. Basés à Prague, ils parcourent le monde avec pour mission de repérer et de neutraliser les menaces contre les citoyens américains où qu’ils se trouvent. Non autorisée à porter des armes à feu, la Fly Team s’appuie sur l’intelligence, la rapidité de la réflexion et la force pure alors qu’elle met sa vie en jeu pour protéger les États-Unis et leur population.

Good Sam

Sophia Bush et Jason Isaacs jouent dans ce drame médical sur le Dr Sam Griffith (Bush), une chirurgienne cardiaque douée qui excelle dans son nouveau rôle de chef de la chirurgie après que son célèbre patron soit tombé dans le coma. Lorsque son ancien patron se réveille des mois plus tard pour demander à reprendre ses fonctions, Sam est chargée de superviser cet expert égoïste avec un scalpel qui n’a jamais reconnu son talent stellaire. Pour compliquer les choses, c’est que le Dr Rob « Griff » Griffith (Isaacs), caustique et arrogant, se trouve également être son père.

Ghosts

Dans Ghosts, on suit Samantha (Rose McIver) une joyeuse journaliste indépendante et Jay (Utkarsh Ambudkar) un chef cuisinier, qui décident de convertir un immense domaine de campagne délabré dont ils ont hérité en un bed & breakfast – seulement pour découvrir qu’il est habité par les nombreux esprits de résidents décédés.

NCIS Hawaii

La série télévisée qui marche le mieux au monde se poursuit sur les rivages séduisants de l’État d’Aloha, où la première femme agent spécial en charge du NCIS Pearl Harbor, Jane Tennant (Vanessa Lachey), a prospéré et gravi les échelons par une confiance et une stratégie à parts égales . un système qui l’a repoussée à chaque étape du processus. Avec son équipe inébranlable de spécialistes, ils équilibrent le devoir envers la famille et le pays tout en enquêtant sur des crimes à enjeux élevés impliquant le personnel militaire, la sécurité nationale et les mystères de l’île paradisiaque ensoleillée elle-même.

Smallwood

Basée sur la vraie vie du joueur de bowling professionnel Tom Smallwood, Pete Holmes joue Tom, un mari et un père stoïque du Midwest qui se fait licencier d’une unsine de voitures et prend la décision extraordinaire de subvenir aux besoins de sa famille en poursuivant son rêve de devenir un joueur de bowling professionnel. . En tant que joueur expérimenté, Tom sait qu’au bowling, vous avez deux chances; peu importe ce que vous faites avec la première boule, vous en obtenez une autre pour réussir – la seconde chance ultime.

