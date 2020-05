Saison 2020 / 2021 : CBS dévoile sa grille de rentrée et la promo de B Positive

CBS dévoile sa grille de rentrée pour la saison 2020 / 2021 et mise sur un retour à la normale à l’automne. Découvrez aussi la promo de la nouveauté B Positive.

Après avoir dévoilé ses renouvellements et ses annulations, puis dévoilé ses nouveautés, CBS annonce sa grille de rentrée. Une grille relativement normale qui ne semble pas inquiète de la pandémie en cours. En effet, contrairement à la Fox qui a pris ses précautions avec une grille d’automne tronquée et la CW qui a décidé de pousser ses inédits en janvier, CBS prend le parti de lancer une grille normale pour la rentrée.

Evidemment, il n’y a pas encore de dates, mais cette grille est bien celle de l’automne prochain et elle ressemble beaucoup à celle de la saison qui s’achève. On s’imagine ainsi que la chaîne lancera ses épisodes inédits en octobre ou novembre 2020.

Parmi les nouvelles séries on trouve la comédie B Positive (promo ci-dessus) avec Thomas Middleditch (Silicon Valley) et Annaleigh Ashford (Masters of Sex), et le reboot du drame policier The Equalizer avec Queen Latifah. La série Clarice, suite du Silence des Agneaux avec Rebecca Breeds (Pretty Little Liars), arrivera plus tard à la mi-saison.

Lundi

20h – The Neighborhood

20h30 – Bob Hearts Abishola

21h –All Rise

22h – Bull

Mardi

20h – NCIS

21h –FBI

22h – FBI: Most Wanted

Mercredi

20h – Survivor

21h –The Amazing Race

22h – Seal Team

Jeudi

20h – Young Sheldon

20h30 – B POSITIVE

21h – Mom

21h30 – The Unicorn

22h – Evil

Vendredi

20h – MacGyver

21h – Magnum P.I.

22h – Blue Bloods

Dimanche

20h – THE EQUALIZER

21h – NCIS: Los Angeles

22 h – NCIS: New Orleans

B Positive – Promo