Justice League : Le coup de gueule de Jason Momoa pour sortir la version de Snyder

Jason Momoa pousse un coup de gueule et demande à Warner Bros de sortir la version de Justice League de Zack Snyder.

Zack Snyder a toujours eu Jason Momoa dans son camp quand il s’agit de Justice League. L’acteur qui incarne Aquaman a récemment partagé une vidéo sur Instagram où il pousse un coup de gueule et exige la sortie du film de Snyder.

Dans un langage bien fleuri, il exprime ainsi son désire que le film sorte enfin : « Nous sommes assis là à ne rien faire. P***n, sortez le Snyder Cut. J’ai raison, non ? Sortez le Snyder Cut, bordel. Qu’est-ce qu’on attend ? Il y a des goodies là-dedans. Je vais juste aller de l’avant et le publier. En général, les merdes que je mets dans l’univers se réalisent. Espérons que oui. Sortez ce p***n Snyder Cut, bébé ! »

‘Release the f-cking Snyder Cut!’ — Jason Momoa is still campaigning 😤 (via prideofgypsies | IG) pic.twitter.com/lJG5H7Et5t — Fandom (@getFANDOM) May 19, 2020

Pour ce qui serait en confinement sous un rocher depuis plus de deux ans, Justice League a commencé sa production quelques semaines seulement après la sortie de Batman v Superman, mais Zack Snyder a eu quelques soucis avec Warner Bros, mais la production a continué. Snyder a finalement quitté le projet à la suite d’une tragédie familiale, avec Joss Whedon (The Avengers) supervisant de nombreuses nouvelles prises de vue et réécritures. Snyder reste le réalisateur crédité, mais il a clairement expliqué que le film qui est sorti en salles ne représente pas sa vision originale.

Depuis quelques jours, une rumeur persistante dit que Zack Snyder serait sur le point de sortir le film mais pour l’instant, aucune annonce officielle n’a été faire. Aujourd’hui, le réalisateur animera une « watch party » de Man of Steel, on attend de voir s’il répondra à la rumeur.

Source : Movieweb / Crédit ©Warner Bros