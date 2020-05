Freeform : 2 renouvellements, 1 commande et Good Trouble et Grown-ish repoussées en 2021

Freeform renouvelle Motherland For Salem et Everything’s Gonna Be Okay, commande une nouveauté sur la distanciation sociale et repousse Good Troubles et Grown-ish en 2021.

La chaîne Freeform annonce le renouvellement de deux de ses nouvelles séries de l’année. Motherland For Salem et Everything’s Gonna Be Okay de et avec Josh Thomas, auront chacune une deuxième saison. La première série suit un groupe de sorcières militaires et la seconde se concentre sur un frère qui devient le tuteur légal de ses sœurs adolescentes – dont l’une est autiste – à la mort de leur père.

La chaîne a également commandé une série limitée intitulée Love in a Time Corona qui explore la recherche de l’amour, de sexe et de connexion durant ce temps de distanciation sociale. Cette série entrera en production cet été pour une diffusion en août.

The Bold Type sera de retour le 11 juin comme prévu mais les fans de Good Trouble et Grown-ish vont devoir patienter jusqu’en 2021 pour voir la suite de leurs séries qui étaient en production et devaient revenir cet été. La pandémie de coronavirus les force à reporter les épisodes inédits.

Back in March, we had to shut down Good Trouble production due to COVID-19. As a result, #GoodTrouble Season 3 will be back in 2021 instead of this summer. We promise it will be worth the wait! pic.twitter.com/786MAZOgBC — Good Trouble (@GoodTrouble) May 19, 2020

La nouveauté Cruel Summer, thriller psychologique produit par Jessica Biel (The Sinner) avec Olivia Holt (Cloak & Dagger) est également repoussée en 2021. La série devait initialement être diffusée cet été.

Pour finir, la nouvelle a été annoncée il y a déjà quelque temps mais le remake de La Vie à Cinq a été annulé après seulement une saison.

