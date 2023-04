Fast & Furious 11 : Le français Louis Leterrier revient à la réalisation du dernier volet

Louis Leterrier, qui a réalisé Fast & Furious X, reste aux commandes pour dernier volet de la franchise.

Le réalisateur de Fast & Furious X, le français Louis Leterrier (Lupin, Le Transporteur, Insaisissables), reste au volant du bolide pour la dernière ligne droite. Après être intervenu à la dernière minute pour diriger le dixième volet, Leterrier a officiellement signé pour réaliser le prochain film Fast & Furious, qui devrait être le dernier.

À l’origine, l’ancien réalisateur de la saga, Justin Lin, devait gérer Fast X, mais il a quitté le projet en avril dernier, alors que le tournage avait déjà commencé. Leterrier est venu le remplacer en mai.

La franchise Fast & Furious se dirige vers la ligne d’arrivée, et la star et producteur Vin Diesel a déclaré qu’il s’attendait à ce que les 10e et 11e films concluent le scénario principal.

Les détails sur le nouveau film n’ont pas encore été révélés, mais Universal le décrit comme un « film compagnon » de Fast X, qui sortira en salles le mois prochain.

« Louis a rejoint l’équipe Fast & Furious de manière transparente, avec une compréhension innée de la franchise qui est plus forte que jamais après deux décennies », a déclaré mercredi le président d’Universal Pictures, Peter Cramer, dans un communiqué. « Sous sa direction, Fast X est un thriller de haute intensité avec toute l’action, l’émotion et les rebondissements spectaculaires auxquels les fans s’attendent – et plus encore. Nous sommes ravis qu’il continue à travailler sa magie dans le fauteuil du réalisateur. »

Un certain nombre de visages familiers reviennent pour Fast & Furious X, notamment Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, John Cena, Jason Statham, Sung Kang, Charlize Theron et Helen Mirren.

Le film suit Dominic Toretto (Diesel) et sa famille alors qu’ils affrontent un nouvel ennemi : un méchant notoire nommé Dante Reyes, joué par Jason Momoa. Brie Larson rejoint également le casting en tant qu’un agent qui fait équipe avec Dom.

Fast & Furious X sort le 17 mai prochain.

