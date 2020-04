Outlander saison 5 : Un personnage frôle la mort (promo épisode 10)

Découvrez la promo du prochain épisode de la série Outlander. Spoilers.

La saison 5 de Outlander continue la semaine prochaine avec l’épisode 10. Dans l’épisode 9, Jamie, Roger, Ian et Fergus sont partis à la chasse pour ramener à manger au Fraser’s Ridge.

Mais juste au moment où ils découvrent un troupeau et que Jamie tire un coup, l’Ecossais est mordu par un serpent venimeux, et, même si Roger ouvre la plaie et aspire le poison, Jamie semble sur le point de mourir. Son état s’est aggravé et il semblait vraiment à l’article de la mort. Finalement, Claire le soigne mais elle a failli lui amputer la jambe.

Alors qu’il pensait que c’était la fin, Jamie demande à Roger de tuer Bonnet à sa place s’il le peut parce qu’il est possible que Bonnet réclame Jemmy comme étant son fils et mette la main sur River Run.

La semaine prochaine, Jamie et Roger mettront en œuvre leur plan pour éliminer la menace qui prône au dessus de leur tête, mais cela tourne mal; Brianna est obligée d’affronter sa plus grande peur et de se battre pour elle et pour la vie de son fils.

Outlander, c’est le lundi sur Netflix.

Outlander saison 5 – Promo 5×10

Crédit ©Starz