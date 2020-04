Homeland saison 8 : Carrie dans une position impossible dans le final (Promo et spoilers)

Carrie est dans une très mauvaise situation. Finira-t-elle par commettre l’ultime trahison ? Primo du dernier épisode. SPOILERS.

La fin est proche pour Homeland. La semaine prochaine Canal+ diffusera le dernier épisode de la série à suspens. Un dernier épisode qui pourrait voir Carrie commettre un crime irréparable. A la fin de l’avant dernier épisode, Carrie se retrouve dans une situation impossible et doit prendre la pire décision de sa vie.

Yevgeny la met face à la décision de permettre une guerre d’éclater entre les Etats-Unis et le Pakistan, ce qui pourrait potentiellement tuer des millions de gens, ou tuer Saul Berenson, son ami et mentor.

Alors que Carrie a plusieurs chefs d’accusations sur le dos et risque de passer le restant de ses jours derrière les barreaux, elle tente de découvrir si Saul a un espion qui travaille pour lui dans les hautes sphères du gouvernement russe. Saul dément mais il a bien une espionne qui lui donne des renseignements depuis plus de 30 ans.

Carrie a découvert que Saul avait bien une espionne mais elle ne connait pas son identité. La série révèle au public qu’il s’agit d’une traductrice qui travaille pour le directeur de l’agence d’intelligence de Russie. Saul et son informatrice communiquent via des mots cachés dans de vieux livres.

A la fin, Yevgeny force Carrie à lui donner l’identité de l’espionne ou il ne lui donnera pas la boîte noire de l’hélicoptère qui s’est écrasé et a tué le président des Etats-Unis. Carrie dit à Yevgeny qu’il avait raison à propos de l’espionne russe et qu’elle sait comment il communique mais elle n’a pas son nom.

Yevgeny dit à Carrie que la boite noire se trouve à Moscou et il exige le nom de l’espionne en échange. Carrie lui dit qu’elle ne peut plus rien faire et lui demande à nouveau l’enregistrement. Il refuse de lui donner à la condition qu’elle tue Saul parce qu’il sait que si Saul meurt, alors l’espionne sera transférée à Carrie et les russes pourront la neutraliser.

Carrie est vraiment dans une impasse. Va-t-elle vraiment tuer Saul ? Dans la promo, Carrie dit à Saul qu’elle a passé un accord : l’enregistrement du vol contre son espion. Il insiste pour lui dit qu’il n’existe pas mais elle lui dit qu’elle sait qu’il s’agit d’une femme.

Le final de Homeland, c’est dimanche prochain sur Showtime et dès le lendemain sur Canal+Séries et MyCanal.

Homeland saison 8 – Promo épisode final