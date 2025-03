The Handmaid’s Tale saison 6 : « Que la révolution commence ! » dit June dans le trailer

Découvrez la nouvelle bande-annonce de la sixième et dernière saison de The Handmaid’s Tale.

Comme l’annonçait le teaser précédent, la révolution est lancée dans la saison finale de The Handmaid’s Tale. La nouvelle bande-annonce pleine d’action montre que June est prête à mettre un terme à la dictature de Gilead et rallie ses troupes.

Depuis un certain temps, la série prépare les téléspectateurs à une révolution et cette saison, ce n’est plus une promesse, c’est une réalité.

Dans la bande-annonce, June est en déplacement avec Luke (O-T Fagbenle) se dirigeant vers Gilead, ce qui soulève de nombreuses questions. Comment et où ont-ils été réunis après que June et sa fille soient parties dans un train en provenance du Canada alors que la police arrêtait Luke ? June est visiblement déchirée entre les deux amours de sa vie : Luke et Nick (Max Minghella). Un Nick qui continue de tout risquer pour la sauver quelles qu’en soient les conséquences.

Ensuite, il y a la grande révélation montrant que Serena (Yvonne Strahovski) a non seulement retrouvé le chemin de Gilead, mais qu’elle s’est remariée. On la voit marcher vers l’autel dans une église vêtue d’une robe bleu ciel alors que des servantes l’entourent. Qui est le marié ? Plus tard dans la bande-annonce, il est révélé qu’il s’agit du nouveau personnage joué par Josh Charles lorsqu’il porte sa nouvelle épouse sur le seuil de leur nouvelle maison.

La dernière saison de The Handmaid’s Tale suivra June, dont « l’esprit inflexible et la détermination la ramènent dans la lutte pour renverser Gilead. Luke et Moira rejoignent la résistance. Serena tente de réformer Gilead tandis que le commandant Lawrence et tante Lydia reconnaissent ce qu’ils ont fait. » Quant à Nick, « il fait face à des épreuves de caractère difficiles. Ce dernier chapitre du voyage de June souligne l’importance de l’espoir, du courage, de la solidarité et de la résilience dans la quête de la justice et de la liberté. »

En plus de Moss, Strahovski et Dowd, la saison 6 voit également de retour Bradley Whitford, Max Minghella, O.T. Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger, Ever Carradine et Josh Charles.

La sixième et dernière saison de The Handmaid’s Tale démarre le 8 avril et sera lancée avec trois épisodes, puis diffusée à raison d’un épisode par semaine. Le final sera disponible le 27 mai.

The Handmaid’s Tale saison 6 – Bande-annonce