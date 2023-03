Les Anneaux de Pouvoir saison 2 : Ciarán Hinds, Rory Kinnear et Tanya Moodie rejoignent la série

Ciarán Hinds, Rory Kinnear et Tanya Moodie rejoignent la série Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir.

La série Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir élargie son casting. Ciarán Hinds (Game of Thrones), Rory Kinnear (Penny Dreadful) et Tanya Moodie (The Man Who Fell to Earth) rejoignent la saison 2 de la série de Prime Video vasée sur l’oeuvre de Tolkien. Pour le moment leurs personnages restent secrets mais on sait qu’ils auront des rôles récurrents.

Le tournage de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir est actuellement en cours au Royaume-Uni.

Les Anneaux de Pouvoir présente pour la première fois sur les écrans les légendes héroïques du légendaire deuxième âge de l’histoire de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements des livres de J.R.R. Tolkien Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, où des royaumes ont connu la gloire et sont tombés en ruine, où des héros improbables ont été mis à l’épreuve, où l’espoir n’a tenu qu’à un fil, et où le plus grand méchant jamais sorti de la plume de Tolkien a menacé de plonger le monde dans l’obscurité.

Commençant à une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la réapparition longtemps redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Montagnes Brumeuses aux forêts majestueuses de la capitale elfe de Lindon, en passant par l’époustouflant royaume insulaire de Númenor et les confins de la carte, ces royaumes et ces personnages se forgeront un héritage qui perdurera longtemps après leur disparition.

La deuxième saison de la série est produite par les showrunners et producteurs exécutifs J.D. Payne et Patrick McKay. Ils sont rejoints par les producteurs exécutifs Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill et Gennifer Hutchinson, ainsi que par la productrice exécutive Charlotte Brandström, les producteurs Kate Hazell et Helen Shang, et les coproducteurs Andrew Lee, Matthew Penry-Davey et Clare Buxton.

Crédit ©DR