Grey’s Anatomy saison 16 : Un couple se sépare ; et DeLuca perd-il la tête ? (spoilers épisode 18)

Un autre couple se sépare et les choses s’aggravent pour DeLuca dans l’épisode 18 de la saison 16 de Grey’s Anatomy. Spoilers et promo.

Les choses escaladent pour Andrew DeLuca dans le dernier épisode en date de Grey’s Anatomy diffusé sur ABC. Si vous suivez la série sur TF1, notez bien que la suite de cet article discute des événements dans l’épisode 18, il y a donc des spoilers. Vous êtes prévenus.

Depuis plusieurs épisodes, le comportement de DeLuca est inquiétant. Il montre des signes de bipolarité possible avec des réactions violentes. S’il est bien possible que DeLuca soit malade parce que son comportement est maniaque, il a toujours un très bon instinct mais personne ne l’écoute parce qu’ils pensent que ses réactions sont irrationnelles.

Dans cet épisode, Andrew s’occupe d’une jeune patiente qui est arrivée à l’hôpital accompagnée de sa tante. La jeune fille a une hernie à l’estomac et aussi probablement une infection urinaire. Quand DeLuca pose des questions à l’adolescente, sa tante ne la laisse pas répondre et le fait à sa place. Cela mène DeLuca à penser que la jeune fille est victime de trafic d’être humain.

Pétage de plombs

Quand DeLuca tente de prévenir Bailey, cette dernière ne repère rien d’anormal avec la patiente et commence à s’inquiéter pour DeLuca. Elle lui dit de rentrer chez lui pour la journée et de revenir le lendemain. Evidemment, il ne l’écoute pas et tente d’immiscer sa patiente dans le planning des opérations chirurgicales gratuites de Meredith et l’a complètement fichu en l’air.

Le comportement de DeLuca semble vraiment irrationnel et il finit par faire une scène au milieu de l’hôpital. Il exige qu’on arrête la tante parce qu’il est persuadé qu’elle a fait du mal à la fille. DeLuca a été forcé par les agents de sécurité de se rendre au bureau de Bailey. Meredith l’a supplié de prendre sa suspension, de se reposer et, espérons-le, d’aller mieux. Elle lui a rappelé qu’elle l’aimait et a accepté que Bailey appelle la hotline de traite d’êtres humains si DeLuca acceptait de rentrer chez lui.



La fin de l’épisode a révélé que la « tante » tenait vraiment la fille en otage et l’a traînée chez elle avant qu’une enquête officielle ne puisse être menée. La fille souffre toujours de son hernie et n’a pas non plus été traitée pour son infection urinaire. Pire encore, cela a confirmé que DeLuca avait raison.

Cependant, cette révélation ne signifie pas que DeLuca n’a pas également eu un épisode maniaco-dépressif. La dernière scène de l’épisode le montre rouler à toute allure au volant de sa moto. Donc, la fille et DeLuca sont en danger après leur départ et quelque chose nous dit que toute cette situation va empirer et pourrait mal se terminer.

Séparation

Ailleurs dans l’épisode, Nico et Levi ont rompu. Nico souhaite prendre un nouveau travail qui le forcerait à voyager et à être absent une grande partie de l’année. Levi aurait souhaité que Nico lui en parle et qu’ils prennent la décision en couple. De manière assez égoïste et cruelle, Nico à laisser tomber Levi sans chercher à faire de compromis. La série a fait de Nico le « bad guy », il sera difficile de le rendre meilleur après la manière sont il a traité Schmidt.

A la fin de l’épisode, Jo, qui tente toujours de se remettre de son divorce, propose à Levi d’emménager avec elle le temps qu’il trouve un appartement puisqu’il vivait chez Nico. Cela pourrait être le début d’une grande amitié entre Jo et Schmidt.

La semaine prochaine, Richard se prépare à présenter son stylo PATH à la Los Angeles Surgical Innovation Conference mais se laisse distraire par ses problèmes avec Catherine. Maggie et Teddy rencontrent des personnes de leur passé lors de la même conférence, tandis que Hayes revit des moments où il a rencontré sa défunte épouse.

Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC et le mercredi sur TF1.

Grey’s Anatomy saison 16 – Promo 16×19

Crédit ©ABC