Disney+ : 1er épisode de la série Star Wars The Mandalorian en clair sur le groupe Canal+

A l’occasion du lancement de Disney+, le groupe Canal+ propose le premier épisode de la série The Mandalotian sur ses chaines.

Alors que Disney+ arrive ce mardi 24 mars sur le territoire français, Canal+ s’associe au géant du divertissement pour mettre en avant la plateforme et attirer des abonnés. Les téléspectateurs français pourront ainsi retrouver le premier épisode de The Mandalorian, la série dans l’univers de Star Wars, créée par Jon Favreau.

Canal+ diffusera ainsi l’épisode sur 4 de ses chaines. Tout d’abord à 20h20 en simultané sur Canal+ et Canal+ Family, puis à 21h20 sur C8. Vous aurez encore une dernière chance de voir l’épisode à 22h40 sur CStar si vous n’avez pas pu le voir sur les autres chaines.

C’est une bonne initiative de Canal+ pour lancer la plateforme Disney+ qui sera disponible en exclusivité via leurs réseaux pour 6,99 euros par mois. Et en ses temps de confinement, c’est le moment parfait pour découvrir la série.

Après les histoires de Jango et Boba Fett, un autre guerrier émerge de l’univers Star Wars. The Mandalorian se déroule après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous suivons les labeurs d’un as de la gâchette solitaire dans les confins de la galaxie, loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Au casting, Pedro Pascal joue le rôle principal de la série. A ses côtés, on trouve Gina Carano (Deadpool), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Emily Swallow (Supernatural), Carl Weathers (Predator), Omid Abtahi (American Gods), Werner Herzog (Grizzly Man), Nick Nolte (Affliction) et Ming-Na Wen (Agents of S.H.I.E.L.D.).

The Mandalorian – Bande-annonce VF

Crédit ©Disney+