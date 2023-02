BAFTA 2023 : A l’Ouest, Rien de Nouveau, Austin Butler, Cate Blanchett gagnants

Le film A l’Ouest, Rien de Nouveau est le grand gagnant des BAFTA 2023 avec un record de 7 prix remportés.

A l’Ouest, Rien de Nouveau sort grand gagnant des BAFTA 2023. En effet, le film de guerre allemand disponible sur Netflix, a remporté 7 trophées sur 14 nominations, établissant un record pour un film non anglophone. Il a non seulement été sacré Meilleur Film mais aussi meilleur scénario adapté, film en langue non anglaise, cinématographie, musique originale, son et meilleur réalisateur pour Edward Berger.

Cela dépasse les cinq BAFTA remportés par Cinema Paradiso, marquant un nouveau record pour un film non anglophone lors de l’événement.

Le film Les Banshees d’Inisherin a remporté quatre victoires pour les acteurs secondaires Barry Keoghan et Kerry Condon, respectivement, ainsi que pour le scénario original et le meilleur film britannique.

Elvis est également rentré chez lui avec quatre prix, Austin Butler remportant le prix du meilleur acteur. Le film a aussi remporté les prix du meilleur casting, des meilleurs costumes et du meilleur maquillage et coiffure.

Everything Everywhere All At Once n’a pas réussi à capitaliser sur le succès qu’il a engendré aux États-Unis, remportant un seul prix pour le meilleur montage sur 10 nominations. Dans le duel constant qui oppose Michelle Yeoh à Cate Blanchett, c’est l’australienne qui remporte le prix de la meilleure actrice pour TAR.

L’actrice franco-britannique Emma Mackey, connu pour son rôle dans la série Sex Education, a remporté le prix EE BAFTA Rising Star Award (Meilleur Espoir), le seul prix voté par le public

La cérémonie a été animée par l’acteur Richard E Grant et l’animatrice de télé anglaise Alison Hammond pour la première fois.

Découvrez tous les résultats ci-dessous

BAFTA 2022 – Le Palmarès

Meilleur Film

A l’Ouest, Rien de Nouveau – GAGNANT

Les Banshees d’Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All At Once

TÁR

Meilleure actrice

Cate Blanchett, TÁR – GAGNANTE

Viola Davis, The Woman King

Danielle Deadwyler, Till

Ana de Armas, Blonde

Emma Thompson, Mes Rendez-vous avec Leo

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All At Once

Meilleur acteur

Austin Butler, Elvis – GAGNANT

Colin Farrell, Les Banshees d’Inisherin

Brendan Fraser, The Whale

Daryl McCormack, Mes Rendez-vous avec Leo

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Living

Meilleur Réalisation

Edward Berger, A l’Ouest Rien de Nouveau – GAGNANT

Martin McDonagh, Les Banshees d’Inisherin

Park Chan-wook, Decision to Leave

Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Everything Everywhere All At Once

Todd Field, TÁR

Gina Prince-Bythewood, The Woman King

Meilleur Film d’animation

Pinocchio de Guillermo del Toro – GAGNANT

Marcel the Shell with Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

Alert Rouge

Meilleur Documentaire

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

Moonage Daydream

Navalny – GAGNANT

Meilleur scénario original

Les Banshees d’Inisherin – GAGNANT

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

TÁR

Triangle of Sadness

Meilleur scénario adapté

A l’Ouest Rien de Nouveau – GAGNANT

Living

The Quiet Girl

She Said

The Whale

Meilleur Film Britannique

Aftersun

Les Banshees d’Inisherin – GAGNANT

Brian and Charles

Empire of Light

Mes Rendez-vous avec Leo

Living

Roald Dahl’s Matilda the Musical

See How They Run

The Swimmers

The Wonder

Meilleur Second rôle masculin

Brendan Gleeson, Les Banshees d’Inisherin

Barry Keoghan, Les Banshees d’Inisherin – GAGNANT

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All At Once

Eddie Redmayne, The Good Nurse

Albrecht Schuch, A l’Ouest Rien de Nouveau

Micheal Ward, Empire of Light

Meilleure Second rôle féminin

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau, The Whale

Kerry Condon, Les Banshees d’Inisherin – GAGNANTE

Dolly De Leon, Triangle of Sadness

• Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All At Once

• Carey Mulligan, She Said

Meilleur Film non anglophone

A l’Ouest Rien de Nouveau – GAGNANT

Argentina, 1985

Corsage

Decision to Leave

The Quiet Girl

Meilleur espoir / Star Montante

Naomi Ackie

Sheila Atim

Aimee Lou Wood

Emma Mackey – GAGNANTE

Daryl McCormack

Meilleur espoir pour un scénariste, réalisateur ou producteur britannique

Aftersun – GAGNANT

Blue Jean

Electric Malady

Mes Rendez-vous avec Leo

Rebellion

Meilleur Casting

Aftersun

A l’Ouest Rien de Nouveau

Elvis – GAGNANT

Everything Everywhere All At Once

Triangle of Sadness

Meilleurs Costumes

A l’Ouest Rien de Nouveau

Amsterdam

Babylon

Elvis – GAGNANT

Mrs Harris Goes to Paris

Meilleurs Maquillage et coiffure

A l’Ouest Rien de Nouveau

The Batman

Elvis – GAGNANT

Roald Dahl’s Matilda the Musical

The Whale

Meilleurs Décors

A l’Ouest Rien de Nouveau

Babylon – GAGNANT

The Batman

Elvis

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Meilleure Musique Originale

A l’Ouest Rien de Nouveau – GAGNANT

Babylon

Les Banshees d’Inisherin

Everything Everywhere All At Once

Pinocchio de Guillermo del Toro

Meilleur Son

A l’Ouest Rien de Nouveau – GAGNANT

Avatar: The Way of Water

Elvis

TÁR

Top Gun: Maverick

Meilleur Montage

All Quiet on the Western Front

Les Banshees d’Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All At Once – GAGNANT

Top Gun: Maverick

Meilleur Court Métrage Britannique

The Ballad of Olive Morris

Bazigaga

Bus Girl

A Drifting Up

An Irish Goodbye – GAGNANT

Meilleur Court métrage britannique d’animation

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse – GAGNANT

Middle Watch

Your Mountain Is Waiting

Meilleure Cinématographie

A l’Ouest Rien de Nouveau – GAGNANT

The Batman

Elvis

Empire of Light

Top Gun: Maverick

Meilleurs Effets Visuels

A l’Ouest Rien de Nouveau

Avatar: La Voie de l’eau – GAGNANT

The Batman

Everything Everywhere All At Once

Top Gun: Maverick