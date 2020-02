Matrix 4 : Nouvelle vidéo de tournage avec Keanu Reeves

Nouvelle vidéo de Keanu Reeves, alias Neo, sur le tournage du film Matrix 4 à San Franscico.

Une nouvelle vidéo de Keanu Reeves dans les rues de San Francisco a fait surface sur les réseaux sociaux. L’acteur se trouve actuellement dans la « Bay Area » pour la suite des aventures de Neo et les caméras sont rivées sur lui.

La vidéo dévoile l’acteur dans la peau de son personnage en train d’errer la nuit dans une rue desserte avec un semblant de pluie. Rien de très excitant mais l’atmosphère de cette scène est intrigante. Pourquoi la rue est-elle vide ?

Another #KeanuReeves sighting in San Francisco! The movie star is in the Bay Area filming #Matrix4. https://t.co/fiuAyUz5Qi pic.twitter.com/Rm5WEOqbj2 — NBC Bay Area (@nbcbayarea) February 18, 2020

Keanu Reeves et Carrie Anne Moss reprennent leurs rôles de Neo et Trinity. Jada Pinkett Smith sera aussi de retour dans son rôle de Niobe et Neil Patrick Harris, Joathan Groff, Max Riemelt, Priyanka Chopra Jonas et Jessica Henwick ont aussi rejoint le film.

A noter aussi qu’une rumeur annonce Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Watchmen) dans le rôle du jeune Morpheus mais cela n’est pas confirmé.

Réalisé et co-écrit par Lana Wachowski, Matrix 4 sortira en 2021.

Source : Movieweb / Crédit ©Warner Bros