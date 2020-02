Les Gardiens de la Galaxie 3 : Chris Pratt tease la présence possible de Thor

Chris Pratt dit que Thor sera peut-être dans Les Gardiens de la Galaxie 3, mais il ne le sait pas encore.

Est-que Thor sera dans Les Gardiens de la Galaxie 3 ? C’est une question que les fans du MCU se posent depuis qu’ils ont vu Avengers Endgame. En effet, à la fin du film, le Dieu du Tonnerre embarque avec les Gardiens dans le Benatar, il est donc normal de se demander s’il sera présent dans le prochain volet des Gardiens de la Galaxie.

Pour le moment, Chris Hemsworth n’a pas été confirmé à l’affiche des Gardiens de la Galaxie 3. On sait qu’on retrouvera bientôt Thor dans Thor Love and Thunder, mais on ne sait pas encore s’il partira à l’aventure avec les Gardiens et dans une nouvelle interview, Chris Pratt ne ni pas complètement cette possibilité :

« Comment savez-vous que Thor n’est pas dans Gardiens 3 ? Nous ne l’avons pas encore commencé. Il pourrait être dans Gardiens 3. Nous ne savons pas. Il n’y a pas de oui ou de non définitif là-dessus. Nous devrons simplement attendre pour voir. »

Les Gardiens de la Galaxie 3 prendra forcément en compte ce qui s’est passé dans Infinity War et Endgame mais il ne fait pas non plus s’attendre à ce que Thor soit très présent, ce n’est pas son film. Qui sait, ils l’ont peut-être simplement déposé en chemin !

Comme le dit Pratt, il faudra attendre pour voir si Thor fera partie du film ou non. Pour le moment, le réalisateur James Gunn est occupé avec Suicide Squad, il reviendra vers Les Gardiens de la Galaxie 3 une fois le film DC terminé.

Source : IGN / Crédit ©Marvel