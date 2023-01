Tron 3 : le réalisateur de Maléfique 2 pour le film avec Jared Leto

Joachim Rønning est en pourparlers pour réaliser le revival de la franchise de science-fiction Tron 3, avec Jared Leto.

Jared Leto n’a pas encore abandonné son film Tron. L’acteur, qui est associé au projet depuis des années est confirmé pour jouer dans le prochain volet de la franchise de science-fiction de Disney. Le film, qui porte le titre provisoire de Tron : Ares, avance avec le réalisateur Joachim Rønning (Pirates des Caraïbes : la Vengeance de Salazar).

Leto, qui est également producteur de ce troisième film de Tron, essaie de le faire depuis des années. En 2020, il a été rapporté que Leto jouerait dans le film avec à la réalisation Garth Davis (Lion), mais cette version n’a pas porté ses fruits. Maintenant, Rønning est en pourparlers pour diriger le projet, et il a déjà une relation avec Disney ayant déjà réalisé Maleficent : Le Pouvoir du Mal en 2019 et le prochain film de Daisy Ridley Young Woman and the Sea.

Le film original Tron sorti en 1982 mettait en vedette Jeff Bridges dans le rôle du programmeur informatique Kevin Flynn, qui finit par être transporté dans un monde à l’intérieur de l’ordinateur central. Bridges a repris son rôle dans Tron: Legacy en 2010, réalisé par Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick).

Les deux films Tron ont été des succès modérés au box-office, mais ont été félicités pour leurs effets spéciaux innovants et ont inspiré des fans dévoués au fil des ans, dont Leto fait partie. Mais Leto est-il le bon acteur pour relacer cette franchise ? Ça reste à voir

Pour le moment, Disney n’a pas commenté l’information On attend d’avoir plus d’information sur ce nouveau film Tron.

Source : Deadline / Crédit ©DR