Outlander renouvelée pour une huitième et dernière saison

Straz renouvelle la série Outlander pour une huitième saison qui sera la dernière.

La fin approche pour la série historique de voyage dans le temps. La chaine américaine Starz a annoncé cette semaine qu’elle avait renouvelée Outlander pour une huitième et dernière saison. A l’image de Game of Thrones, la série se terminera sur une saison 8 avant que le dernier roman ne soit publié.

L’auteure Diana Gabaldon a déclaré que son histoire se terminerait avec le dixième livre, qu’elle écrit actuellement. Elle est également productrice exécutive de la série, ce qui lui donnera peut-être un aperçu du point final de l’intrigue.

« Je peux voir différentes choses s’emboîter », avait précédemment déclaré Gabaldon à EW au sujet de ses plans pour le 10è tome pour conclure la série. « Nous n’avons pas besoin de tout conclure avec – cette personne est morte, celle-ci est enterrée. Mais cela doit arriver à ce que vous pourriez appeler une fin dramatiquement satisfaisante. Je sais quelle est la scène de fin du livre 10. Je n’ai juste aucune idée de comment nous y arriverons. »

Cependant, Starz ne se retire pas complètement de l’univers Outlander. La chaine a officiellement donné le feu vert à la série préquelle Blood of My Blood, qui se concentrera sur l’histoire d’amour épique entre les parents de Jamie Fraser, Ellen MacKenzie et Brian Fraser. Matthew B. Roberts, le showrunner de la série principale, écrira et supervisera la préquelle, aux côtés de Maril Davis, Ronald D. Moore et Gabaldon en tant que producteurs exécutifs.

Mais avant que la série arrive à sa fin et que la préquelle prenne le relais, il y a encore beaucoup à venir avec la saison 7 qui sera diffusée cet été et sera composée de 16 épisodes, soit deux fois plus que la saison 6.

La saison 7 verra la révolution américaine arrivée aux portes de Claire (Caitriona Balfe) et Jamie (Sam Heughan). Basée sur An Echo in the Bone, le septième roman de la série Outlander, la saison étendue suivra Claire et Jamie alors que leur rôle dans le conflit devient inévitable.

Source : EW / Crédit ©Starz