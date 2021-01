The Boys saison 3 : Un épisode entier consacré à Herogasm, l’intrigue WTF des comics !

Une intrigue culte des comics de The Boys sera dans la saison 3 de la série, actuellement en pré-production

Les fans de The Boys vont être ravis. La série d’Eric Kripke, adaptée des comics du même nom de Gareth Ennith va intégrer l’histoire d’une série des comics originels apprécié par beaucoup de fans : Herogasm.

Si l’on sait que The Boys est une série perchée – tant en comics qu’en série tv – personne ne peut imaginer jusqu’à quel point. Si les lecteurs des comics savaient déjà à quoi s’attendre, que ce soit un super héros qui se balade à dos de baleine ou un autre qui boit le lait maternelle de son agent, dans le matériel originel, les Seven vont encore plus loin dans le WTF. Notamment dans la mini- série de comics Herogasm.

Herogasm est une série de crossover. Lorsqu’une menace encore plus importante que les autres s’abat sur la Terre et que la crise infinie d’une invasion secrète risque de faire éclater la nuit noire en guerre civile, ce sont toutes les équipes de héros qui doivent se réunir. Si l’on pensait que les super-héros allaient s’allier pour contrer vraiment une menace venu de l’espace, et bien ce n’est pas le cas : car bien évidemment ces derniers ne sont pas dans l’espace mais dans une ile déserte. Un île dans laquelle les sups s’éclatent en s’adonnant à des plaisirs sexuels entre eux, tout en orgie. Charmant.

Eric Kripke ne savait pas nécessairement comment intégrer cette intrigue particulière dans la série d’Amazon Prime Video, ne voulant pas juste proposer un épisode d’orgie gargantuesque. Cependant, il avait déjà teasé lors d’un échange REDDIT avec les fans qu’ils avaient en 2019 une idée pour intégrer Herogasm dans The Boys, avec un twist qui justifie cette histoire « pour ne pas que ce soit juste une heure de porno hardcore au milieu de l’intrigue. »

Ce week end, le showrunner a confirmé sur twitter que Herogasm sera bien adapté dans un des épisodes de la saison 3 avec une photo du script et une légende assez drôle « depuis le premier jour vous m’avez lancé le défi de l’adapter, challenge relevé Motherfuckers ».

Le showrunner et le casting s’apprêtent à commencer son tournage au Canada, après deux semaines de quarantaine pour les équipes de la série. Herogasm sera au centre de l’épisode 6 de la saison 3 de The Boys et portera le même nom. De quoi ravir les fans des comics, ainsi que ceux de la série.

On ne sait pas encore quand la saison 3 de The Boys sera diffusée sur Amazon Prime video. Ce que l’on sait pour le moment concernant la prochaine saison, c’est que le showrunner a décidé de faire un parallèle avec la situation sanitaire actuelle, puisque la saison 3 traitera entre autres, de pandémie.

Les saisons 1 et 2 de The Boys sont à découvrir sur Amazon Prime Video.

crédit photos : ©PrimeVideo / Source : EW