Star Wars L’Ascension de Skywalker : Les personnages LGBTQ révélés

Star Wars L’Ascension de Skywalker contient bien des personnages LGBTQ mais ce n’est pas qui vous croyez. Spoilers.

J.J. Abrams avait annoncé que le film Star Wars L’Ascension de Skywalker contiendrait une représentation LGBT. C’est bien le cas, le film contient un baiser entre deux personnes du même sexe mais ce ne sont pas des personnages centraux.

Si certains fans espéraient que Finn et Poe se déclarent enfin leur amour, c’est raté. Abrams avait déjà prévenu que ce ne serait pas le cas, leur relation est spéciale mais ce n’est que de l’amitié.

Sans trop entrer dans les détails, dans une scène du film, deux personnages féminins, des soldats de la résistance s’embrassent. Ce baiser est très rapide et si vous clignez des yeux, vous pouvez le louper.

C’est la première fois que la saga Star Wars montre un baiser entre deux personnages de même sexe et si Abrams est fier de ce moment, certains pensent que ce n’est pas assez.

Sur Twitter, on peut lire des messages comme : “Star Wars L’Ascension de Skywalker suit les pas d’Avengers Endgame en faisant un geste vague envers la communauté LGBTQ avec un plan d’une demi-seconde où deux femmes s’embrasse, prétend que le film a une représentation queer”

Star Wars: Rise of Skywalker follows Avengers: Endgame by gesturing vaguely at LGBTQ community with split-second shot of women kissing, claims film has queer representation https://t.co/y4x7qPhOei

Ou encore : “L’Ascension de Skywalker – deux femmes s’embrassent en arrière-plan d’une scène. Avengers: Endgame – un gars au hasard dans le conseil de deuil dit qu’il est allé à un rendez-vous avec un mec. Belle & la Bête. LeFou danse avec un mec pendant environ 3 secondes, tellement pRoGrEsSiF !”

Rise of Skywalker – two ladies kiss in the background of some scene

Avengers: Endgame – random guy in grief counseling says he went on date with a dude

Beauty & the Beast – LeFou dances with a guy for like 3 seconds

sO pRoGrEsSiVe!

— Jeff Widman (@jeffwidmanmusic) December 18, 2019