Sans un bruit 2 : Teaser, image et affiche du film de John Krasinski

Découvrez un premier teaser ainsi qu’une affiche et une image pour le film Sans un bruit 2 dont la bande-annonce arrive début 2020.

Le film Sans un Bruit 2 a commencé doucement à se dévoiler cette semaine via un premier teaser ainsi qu’une affiche et une image. Le film, écrit et réalisé par John Krasinski, arrivera en salles en mars prochain. La bande-annonce complète sera révélée le 1er de l’an en VO puis la version française arrivera une semaine plus tard, le 7 janvier.

En attendant, le teaser est à voir ci-dessous. Bien évidemment, il est très calme et ne révèle pas grand chose à part que la famille Abbot tente de survivre dans le silence.

Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) doit faire face au danger du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés à s’aventurer en terrain inconnu, ils réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin.

Cillian Murphy et Djimon Hounsou sont aussi au casting du film

Sans un Bruit 2 sort le 18 mars 2020.

Sans un Bruit 2 – Teaser