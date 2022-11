Black Panther : Winston Duke réagit aux fans qui veulent recaster T’Challa

Winston Duke, alias M’Baku, réagit aux fans qui veulent un autre acteur dans la peau de T’Challa dans Black Panther après le décès de Chadwick Boseman.

Le film Black Panther: Wakanda Forever est maintenant sorti dans le monde, mais cela n’empêche pas certains fans de Marvel Cinematic Universe de toujours contester la décision de la suite de donner la priorité à d’autres personnages dans le monde de Wakanda au lieu de recaster le roi T’Challa après la mort choquante de Chadwick Boseman en 2020.

Une personne qui n’est pas particulièrement préoccupée par leur opinion est Winston Duke, qui joue le rôle de M’Baku. Pour lui, cette demande est égoïste de la part de ces fans : «…ils centrent leur propre besoin d’un personnage alors que rien de tout cela ne serait possible si les personnes qui ont donné vie à cela ne participaient pas, derrière et devant la caméra », déclare l’acteur américain dans une nouvelle interview avec Esquire.

Après la mort de Boseman, le scénariste et réalisateur Ryan Coogler et le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, ont conclu que ne pas recaster le rôle serait la manière la plus respectueuse de procéder. Évidemment, cela signifiait que Black Panther: Wakanda Forever n’apporterait pas à l’écran la rivalité établie entre T’Challa et Namor le sous-marin, mais cela a également épargné à un nouvel acteur la tâche impossible de devoir succéder à Boseman à la fois parmi un casting et une équipe en deuil mais aussi les fans qui l’ont adoré et le porte dans leur cœur.

« Il n’y a aucun moyen qu’ils ne refassent jamais Black Panther à l’avenir », a déclaré Duke à Esquire. « Il n’y a aucun moyen que la saga et l’interprétation de T’Challa, roi du Wakanda, se terminent. Il est dans le canon. Alors ayez confiance que ça viendra. Mais permettez que ce soit une expérience humaine. »

Effectivement, Black Panther : Wakanda Forever se conclut sur la promesse que l’histoire de T’Challa n’est pas terminée. Sans spoiler, la séquence de mi-générique promet un avenir différent pour Wakanda et offre des possibilités intéressantes pour la franchise Black Panther dans quelques années. Pour en savoir plus sur les détails de la scène, rendez-vous ici. (Attention, lien spoiler).

Marvel et Ryan Coogler ont trouvé la meilleure solution alors qu’ils étaient confrontés à une situation très délicate. Leur choix permet d’honorer Chadwick et son personnage tout en restant fidèle à l’esprit des comics.

Source : Esquire / Crédit ©Marvel