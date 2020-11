The Mandalorian saison 2 : Carl Weathers tease l’épisode qu’il a réalisé

Carl Weathers tease l’épisode de The Mandalorian qui marque le retour de son personnage et qu’il a réalisé.

Plus tôt ce mois-ci, il a été confirmé que Carl Weathers a réalisé le quatrième épisode de la nouvelle saison de The Mandalorian, qui sera mis en ligne ce vendredi 20 novembre. Mercredi, Weathers a retweeté une description de l’épisode, teasant que les fans devraient «se préparer» pour ce qui les attend.

Sur la description de l’épisode, on peut lire : « Le Mandalorien rejoint d’anciens alliés pour une nouvelle mission. » Clairement, les anciens alliés dont il est question sont Greef Karga (Weathers) et Cara Dune (Gina Carano) qui vont faire leur première apparition dans la saison 2.

Get ready! #TheMandalorian , directed by yours truly, is up next! Let Disney+ know what you think. Let me know what you think? Enjoy!! #BePeace https://t.co/sRPAq0HbLJ

— Carl Weathers (@TheCarlWeathers) November 19, 2020