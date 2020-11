Le Fléau : Ezra Miller révèle son rôle top-secret dans la série (photos)

Ezra Miller révèle qu’il a un rôle top-secret dans la série Le Fléau. Découvrez les photos.

Ezra Miller a un rôle dans la série Le Fléau (The Stand en VO) qui est resté secret jusqu’à présent. Son personnage a été dévoilé via EW avec des images. L’acteur incarne Trashcan Man, un personnage pivot dans le roman de Stephen King.

Le Fléau parle d’une pandémie mondiale qui tue plus de 99% de la population et laisse deux groupes de survivants se battre pour l’âme de l’Amérique. Trash est un pyromane instable qui rejoint un groupe de survivants à « New Vegas » dirigé par le démoniaque Randall Flagg (Alexander Skarsgard).

Selon le producteur exécutif Benjamin Cavell, « C’est tellement différent de tout ce qu’on a déjà vu Erza faire auparavant, et il y est tellement engagé. » C’est un rôle que Miller voulait jouer : « C’est un grand fan du livre, il est tombé amoureux de ce personnage et voulait le jouer depuis longtemps. »

«Il ne porte pratiquement aucun vêtement, à l’exception de son équipement tactique complet», ajoute Cavell. «Donc, il portait juste des sous-vêtements et des bottes de combat … le personnage doit être juste à la limite de l’excès. Mais peu importe à quel point il se comporte étrangement, il y a toujours cette âme d’Ezra Miller comme un scintillement qui passe. Je ne peux pas en dire assez sur la façon dont il est brillant. »

« Ce qui m’enthousiasme, c’est la tromperie du comportement et des apparences », a écrit Miller dans un e-mail depuis le plateau des Animaux Fantastiques 3 où il reprend son rôle de Credence Barebone. « Trash est le sous-estimé et mal interprété parmi nous. »

La révélation que Miller joue Trashcan Man fait suite à des mois de spéculation selon laquelle Marilyn Mason avait été secrètement casté dans le rôle. Il s’avère que ces rumeurs avaient un fond de réalité, mais pour un personnage différent. Il aurait dû jouer The Kid mais ce personnage n’a finalement pas été intégré dans la série.

« Nous pensions pouvoir restaurer le personnage de The Kid, mais il n’y a vraiment pas beaucoup de raisons pour que The Kid existe, » explique Cavell.

Le Fléau est l’un des livres les plus connus de King et se concentre sur un groupe de personnes qui se sont regroupées à Boulder, dans le Colorado, après avoir survécu au virus mortel Captain Trips. Bien qu’ils veuillent vivre en harmonie sous la direction de Mère Abagail (Whoopi Goldberg), âgée de 108 ans, ils devront se préparer pour une bataille du bien contre le mal contre le méchant surnaturel Randall Flagg (Alexander Skarsgard) et son équipe hétéroclite de mécréants.

Bien que les fans du livre ou de la précédente adaptation télévisée – une mini-série ABC de 1994 du même nom – puissent penser qu’ils savent comment l’histoire se termine, King lui-même a écrit une nouvelle conclusion à son histoire.

Au générique de Le Fléau ., on trouve aussi James Marsden ( Stu Redman), Amber Heard (Nadine Cross), Jovan Adepo ( Larry Underwood), Owen Teague (Harold Lauder), Brad William Henke (Tom Cullen), Daniel Sunjata (Cobb), Nat Wolff (Lloyd Henreid), Kat McNamara (Julie Lawry), Eion Bailey (Teddy Weizak), Hamish Linklater (Dr. Ellis), Heather Graham (Rita Blakemoor) et Greg Kinnear (Glen Bateman).

Josh Boone, qui est le showrunner et producteur exécutif de la mini-série a réalisé le premier et le dernier épisode de Le Fléau .

La série démarre le 17 décembre prochain.

Source : EW / Crédit ©CBS All Access