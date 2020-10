Spider-Man 3 : Un premier aperçu dès le mois de décembre

Un premier aperçu de Spider-Man 3 sera dévoilé dès le mois de décembre.

Apparemment, la production de Spider-Man 3 est bien entamée. Sony a confirmé que les fans auront un premier aperçu de Spider-Man 3 d’ici la fin de l’année. La suite très attendue est actuellement en tournage à New York, avec une sortie prévue pour décembre 2021.

Spider-Man : Homecoming de 2017 et Spider-Man: Far From Home sorti l’année dernière, ont dévoilé des bandes-annonces en décembre 2016 et 2018, respectivement. Cependant, les deux films avaient des dates de sortie estivales pour les années suivantes. A cause de la crise sanitaire actuelle, l’attente sera un peu plus longue cette fois-ci pour le film, mais apparemment pas pour un premier aperçu.

Camila Pacheco, la directrice générale du marketing de Sony Pictures Entertainment au Brésil, a fait l’annonce du premier aperçu de Spider-Man 3 à ExpoCine, le plus grand événement de l’industrie du cinéma en Amérique latine. Pacheco a révélé la nouvelle, mais a continué à alterner l’utilisation des mots «teaser» et «aperçu», de sorte que l’on ne sait toujours pas exactement à quoi les fans seront traités lorsque décembre arrivera.

Cela dit, il est intéressant de savoir que quelque chose sera dévoilé avant la fin de l’année. On s’attend au moins à la révélation d’un titre puisque le film n’en a toujours pas d’officiel, ainsi qu’une annonce officielle pour le casting.

En plus de Tom Holland, on s’attend à ce que Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon et Tony Revolori soient de retour. Il est également dit que J.K. Simmons reviendra aussi en J. Jonah Jameson et Jamie Foxx reprendra son rôle d’Electro de The Amazing Spider-Man 2.

Toujours réalisé par Jon Watts, Spider-Man 3 sortira en décembre 2021.

Source : Murphy’s Multiverse / Crédit ©Marvel/Sony