House of the Dragon saison 1 : Saut dans le temps et changement de casting (trailer et spoilers)

La semaine prochaine, House of the Dragon opérera un saut dans le temps accompagné d’un changement de casting. Trailer et spoilers.

Les fans de House of the Dragon savaient qu’un énorme saut dans le temps arrivait à un moment donné dans la première saison. Les jeunes stars Milly Alcock et Emily Carey ont joué Rhaenyra et Alicent tout au long des cinq premiers épisodes de House of the Dragon, mais cela va changer la semaine prochaine.

Le saut dans le temps est officiellement arrivé, et avec lui, les nouvelles stars de la série Emma D’Arcy et Olivia Cooke, qui jouent respectivement les versions plus âgées de Rhaenyra et Alicent.

Le cinquième épisode de la série est disponible depuis ce matin sur OCS et n’a pas inclus de saut majeur dans le temps. Cependant, la bande-annonce du prochain épisode a plongé directement dans la future chronologie. D’Arcy et Cooke sont toutes les deux présentes dans le nouveau teaser, poursuivant l’histoire plus d’une décennie après les événements du dernier épisode en date.

D’Arcy et Cooke ne sont pas apparues dans House of the Dragon jusqu’à présent, mais elles ont été présentés comme deux des principales stars de la série dès le début. Avant la première de la série, Cooke a expliqué à ComicBook.com comment la relation entre Alicent et Rhaenyra change au moment où elle fait ses débuts dans la série.

« [Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower sont] les meilleures, meilleures, meilleures amies d’enfance, » confie Cooke. « Et il y a un amour profond et intense entre elles qui ne peut se produire que lorsque vous avez votre première meilleure amie et qu’elle vous reflète si intrinsèquement, mais elle est également tout le contraire de vous. »

La tension sera grande entre les deux jeunes femmes.

House of the Dragon, c’est chaque lundi sur OCS.

House of the Dragon – Preview épisode 6