Doctor Strange 2 : Un artwork inédit révèle un variant non utilisé de Strange

Un nouvel art conceptuel de Doctor Strange in the Multiverse of Madness révèle le design d’un variant de Strange non utilisé dans le film.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness a vu Stephen Strange faire face à de nombreuses versions de lui-même. Entre Defender Strange, Sinister Stange ou encore Zombie Strange. Mais apparemment, il y a avait d’autres versions qui ont été conceptualisé, mais n‘ont finalement pas été utilisées dans le film.

Selon l’artiste Darrell J. Warner, ce concept art a été créé quand Scott Derrickson était encore le réalisateur du film avant qu’il ne laisse sa place à Sam Raimi.

« « Marvelous Melvyn » était une pièce que j’ai terminée très tôt durant le premier confinement suivant un aspect/univers alternatif de « Strange » dans le scénario de Scott Derrickson qui a ensuite changé avec l’arrivée de Sam Remi [sic]. Il est assez rare d’être autorisé à suivre son intuition en ce qui concerne un personnage donné et je dois remercier le costumier Graham Churchyard de m’avoir permis de développer et de produire ce concept. Dans l’ensemble, c’était une joie absolue de terminer et je suis très heureux qu’il ait trouvé une certaine reconnaissance. »

View this post on Instagram A post shared by Darrell Warner (@darrelljwarner)

Grâce à ce design, Warner se retrouve parmi les finalistes des Concept Art Association Awards dans la catégorie « Personnage live-action pour un film ».

Clairement la version de Derrickson aurait été bien différente de celle de Raimi mais on ne saura jamais à quel point.

Source : MovieWeb / Crédit ©Marvel Studios