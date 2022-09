Code Quantum : Pourquoi la nouvelle série est une suite

Le showrunner du reboot Code Quantum explique pourquoi la nouvelle série est une suite et non un remake total.

Cette semaine, une série culte des années 90 va faire son retour sur le petit écran américain : Code Quantum. En effet, la série qui voyait Scott Bakula dans le rôle du Dr Sam Beckett, un scientifique perdu à travers le temps qui n’a jamais retrouver le chemin de la maison, est de retour avec une nouvelle équipe portée par le Dr Ben Song (Raymond Lee).

Cette série n’a pas été conçue comme un reboot total, il n’y a pas de nouveaux acteurs qui reprennent les rôles de Sam et Al, c’est en réalité une suite qui reprend 30 ans après les événements de la série originale. Aux côtés de Ben, on trouvera un hologramme nommé Addison (Caitin Bassett) qui reprend le rôle d’acolyte que tenait Dean Stockwell alias Al dans la série originale.

L’équipe créative de la série a choisi de revisiter le monde original de Code Quantum, même sans l’implication de Bakula. Dans une nouvelle interview accordée à TVLine, le showrunner Martin Gero a expliqué qu’il était très clair dès le départ que recaster Sam aurait été une mauvaise idée, menant à l’idée de faire une suite avec des personnages originaux.

« Tout le monde avait l’impression que la série originale était si emblématique, ce serait fou de caster un nouveau Sam et un nouvel Al et de recommencer. Nous ne pourrions jamais retrouver la magie de ces deux personnages, donc pouvoir faire quelque chose de totalement nouveau mais dans le même espace – créer comme une suite plus qu’un reboot – cela avait du sens pour toute l’équipe créative. »

Selon Raymond Lee qui a la lourde tâche de reprendre le flambeau de Bakula, son personnage est le successeur spirituel de Sam : « Ben est le successeur spirituel de [Sam]. Il a dû voir ce que Sam Beckett a fait et l’algorithme qu’il a écrit et il a été vraiment enthousiasmé par le fait que [Sam] a pu entrer dans l’accélérateur et faire un saut, et [Ben] a probablement été inspiré par cela. Et à un moment donné, il a rejoint le projet pour s’impliquer dans quelque chose de cette nature. »

La relation amicale entre Sam et Al est remplacée par une dynamique amoureuse entre Ben et Addison : « Al et Sam, ils avaient une alchimie incroyable – une bromance qui traverse les âges – et nous serions idiots d’essayer de recréer quelque chose comme ça. De plus, c’est une autre époque. Les comédies entre copains sont géniales, mais pourquoi ne pas voir une romance au lieu d’une bromance ? Je pense que c’est une excellente occasion de plonger dans différentes dynamiques de ce à quoi ces sauts peuvent ressembler, surtout s’il y a plus en jeu qu’une simple amitié, » confie Lee.

Code Quantum commence ce lundi 19 septembre sur NBC.

Source : TVLine / Crédit ©NBC