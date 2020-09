The Mandalorian saison 2 : Mando et Bébé Yoda à la recherche des jedi (spot TV)

Découvrez un premier spot pour The Mandalorian avec Mando et Bébé Yoda à la recherche des Jedi.

Après la bande-annonce, Disney+ a dévoilé un spot TV pour la saison 2 de The Mandalorian. C’est une version remontée plus courte de la bande-annonce. Il n’y a malheureusement pas de nouvelles images mai le spot renforce bien l’idée que le Mandalorien et Bébé Yoda iront à la recherche des Jedi.

Dans cette saison 2, le Mandalorien et l’Enfant poursuivent leur voyage, affrontant maints ennemis et rejoignant leurs alliés. Ils se frayent un chemin à travers une galaxie dangereuse, dans la tumultueuse période qui a suivi la chute de l’Empire.

Here is a better quality version of The Mandalorian Season 2 TV Spot 1 . No new footage, as it is a (:60) edit of the trailer. #StarWars #TheMandalorian pic.twitter.com/cNGwpPD09s

— Zcure1 (@Zcure1) September 18, 2020