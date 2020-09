Supernatural : Jared Padalecki souhaite faire un film plus tard

Jared Padalecki espère faire un film ou une mini-série Supernatural dans quelques années.

La série Supernatural est peut-être bientôt terminée, mais Jared Padalecki espère que ce ne sera pas complètement la fin de cet univers. L’interprète de Sam Winchester a récemment invité sur le podcast Inside of You de Michael Rosenbaum et a un moment donné, la question a fait surface.

Au cours de la conversation, Rosenbaum a posé des questions de fans. L’un.e d’entre eu a demandé si l’acteur envisageait la réunion des Winchester pour un film à un moment donné et s’il serait intéressé par le projet proposé. Padalecki n’a pas mâché ses mots : « J’espère absolument p***** ».

Cette réaction plaira clairement aux fans qui espèrent que la route n’est pas complètement terminée pour la série. Et on imagine bien que Jensen Ackles sera aussi partant pour un film plus tard.

Même si les acteurs pensent qu’il est temps d’arrêter la série et passer à d’autres projets, ils restent très attachés à Supernatural qui fut plus de 15 ans de leur vie. Et pour Padalecki, le final ne donne pas l’impression d’une fin fermée, ce qui laisse la possibilité d’un retour.

« J’ai toujours pensé qu’il y avait une possibilité que dans cinq ans, je reçoive un appel et qu’on me dise : « Hé, faisons une petite série de courte durée pour un réseau de streaming et revenir pour six épisodes. » J’ai l’impression que ce n’est pas comme si on disait adieux pour toujours. J’ai l’impression que c’est une suspension dans le placard pour l’instant et nous allons la dépoussiérer un peu plus tard. »

Si X-Files a pu revenir en film et reprendre la série des années plus tard, Supernatural pourra peut-être éventuellement le faire. En attendant, la série revient pour ses derniers épisodes le 8 octobre prochain sur la CW et sur SérieClub en France.

Source : Inside of You / Crédit ©CW