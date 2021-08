Les Eternels : La bande-annonce épique est là !

Découvrez la bande-annonce épique du film Les Eternels qui explique pourquoi ils ne sont pas intervenus durant la bataille des Avengers contre Thanos.

La bande-annonce complète pour le film Marvel Eternals – rebaptisé Les Eternels en Français – est enfin là. Les nouveaux super-héros cosmiques de Marvel se dévoilent un peu plus avec une bande-annonce épique qui donne quelques explications sur leur absence durant la bataille des Avengers contre Thanos.

Les Eternels ont reçu l’ordre de ne pas interférer dans les conflits humains à moins que des Déviants ne soient impliqués.. Cependant, comme l’explique Ajak (Salma Hayek) les actions de Thanos puis l’intervention des Avengers pour faire revenir tout le monde a eu un effet boule de neige et c’est aux Eternals de protéger à nouveau l’humanité des Déviants.

La nouvelle bande-annonce donne également une idée de la vaste échelle et de la portée du film, des civilisations anciennes au Londres d’aujourd’hui en passant par d’étranges panoramas d’un autre monde dans les confins de l’espace. C’est une histoire épique qui s’étend sur des milliers d’années.

Pour ceux qui étaient sur un autre plan astral et qui ne sont pas familiers avec Les Eternels, cette nouvelle production de Marvel Studios présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. Après les événements d’Avengers: Endgame, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se réunir contre l’ennemi le plus ancien de l’humanité, les Déviants.

Le casting de The Eternals inclus Richard Madden (Game of Thrones) dans le rôle de « tout-puissant » Ikaris, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, Lauren Ridloff dans le rôle du speedster Makkari (la première super-héroïne sourde du MCU), Brian Tyree Henry en tant que l’inventeur Phastos, Salma Hayek en tant que chef Ajak, Lia McHugh en tant que «jeune éternelle» Sprite, Don Lee en tant que Gilbamesh, Angelina Jolie en guerrière Thena, Kit Harington en Dane Whitman (alias Black Knight), Barry Keoghan en Druig et Gemma Chan en Sersi.

Réalisé par l’oscarisée Chloé Zhao, The Eternals sortira en salle le 3 novembre 2021.

Les Eternels – Bande-annonce VOST