How I Met Your Father : Première photo du cast sur le tournage

Hilary Duff partage une première photo du cast de How I Met Your Father sur le tournage.

How I Met Your Father, spin-off de How I Met Your Mother, est officiellement en production pour une diffusion prochaine sur la plateforme Hulu et Hilary Duff, la star principale de la série, a partagé une première image sur le tournage avec ses nouveaux camarades de jeu.

« Qui est prêt pour nous ??? », a écrit Duff dans la légende. « Nous étions peut-être assis devant l’appartement d’une certaine personne… » tease-t-elle. Sur la photo, Duff apparaît aux côtés de ses costars Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma, Chris Lowell et Brandon Micheal Hall qui a aussi été annoncé au casting.

HIMYF se déroule dans un avenir proche, alors que Sophie (Duff) raconte à son fils l’histoire de sa rencontre avec son père. Hall joue Ian, le match Tinder de Sophie qui la rencontre enfin en personne pour la première fois. Raisa sera Valentina, la meilleure amie de Sophie qui revient de Londres avec Charlie (Ainsley) un riche mannequin.

Ensuite, Lowell sera Jesse musicien en herbe et chauffeur Uber tandis que Sharma, jouera Sid, son colocataire et meilleur ami. Et Tran sera Ellen, la sœur adoptive de Jesse, qui vient tout juste de se séparer de sa femme.

La série est créée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger. Les créateurs de la série originale Carter Bays et Craig Thomas sont à bord en tant que producteurs exécutifs, tout comme la réalisatrice de la série originale Pam Fryman, qui dirigera le pilote. Une date de première n’a pas encore été annoncée.

