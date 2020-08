The Walking Dead : L’interprète de Jared espérait une rédemption

Joshua Mikel voulait que son personnage de sociopathe Jared se rachète dans The Walking Dead.

Joshua Mikel, qui a joué le Sauveur sociopathe Jared dans les septième et huitième saisons de The Walking Dead, a appris que son personnage était pourri « de bout en bout » quand il a demandé au showrunner de l’époque Scott Gimple si Jared avait des qualités de rédemption.

Le Sauveur miteux n’a montré aucun remords en tirant sur Benjamin (Logan Miller) – le frère aîné de Henry (Macsen Lintz), et l’un des chevaliers chargés de protéger le roi Ezekiel (Khary Payton) – et a mis en colère Morgan (Lennie James) à la mort de son protégé. Un Morgan assoiffé de sang a pris sa revanche en exterminant un groupe de sauveurs avec Rick Grimes (Andrew Lincoln), piégeant Jared derrière une porte et le laissant se faire dévorer par des marcheurs.

Alors qu’il participait à la convention virtuelle Scares That Care 2020 avec ses ex co-stars Cooper Andrews et Jayson Warner Smith, Mikel a raconté avoir demandé à Gimple si Jared pouvait se détacher des Sauveurs et tomber amoureux Maggie (Lauren Cohan) à la Colline.

« Je lui ai écrit un e-mail à un moment donné en disant: ‘Hé mec, y a-t-il des qualités qui rachètent Jared ? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ? Peut-être qu’à un moment donné, il rejoindra la Colline et y aura sa place ? » dit Mikel. « Et il m’a dit, ‘Non, mec, c’est un salaud fini.’ »

Rien ne pouvait racheter ce sociopathe de Jared. Il était irrécupérable.

