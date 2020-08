The Mandalorian saison 3 : La pandémie n’affectera pas trop la production

La pandémie de COVID-19 ne devrait pas trop affecter les délais de production de la saison 3 de The Mandalorian.

Il semble que la situation sanitaire actuelle ne suffira pas à entraver la saison 3 de The Mandalorian. La série à succès dans l’univers de Star Wars n’a même pas encore diffusé sa deuxième saison, mais Disney et Lucasfilm ont déjà commencé à travailler sur la prochaine saison.

Cependant, étant donné les retards auxquels de nombreuses productions sont confrontées en ce moment, il était raisonnable de supposer que Mando et Baby Yoda pourraient attendre un peu plus longtemps avant de revenir devant la caméra. Selon le producteur exécutif Jon Favreau, il n’y aura pas trop de retard.

Le sujet a été abordé lors d’une récente interview accordée à The Hollywood Reporter. Comme l’explique Jon Favreau, The Mandalorian utilise une technologie très unique pour la production. Cette technologie permet à moins de personnes d’être présentes sur le plateau, ce qui minimisera les risques de contamination à l’approche de la saison 3.

« Le fait que le plateau soit beaucoup plus contenu est un avantage, car vous pouvez limiter le nombre de personnes. Beaucoup de gens qui le contrôlent le font à distance à partir de ce que nous appelons le Brain Bar, qui est essentiellement une banque d’ordinateurs, » confie le producteur exécutif.

Il ajoute : « Le nombre de personnes près de la caméra pourrait être beaucoup plus petit que [d’habitude]. Nous tournons également beaucoup à l’extérieur, ce qui aide pas mal. Nous avons construit notre tournage plus comme une production animée, où nous avons beaucoup de storyboards, beaucoup de discussions et de recherches en réalité virtuelle. »

En ce qui concerne les acteurs, ils sont en distanciation sociale : « Nous utilisons des outils cinématiques en VR de la même manière que nous l’avons fait pour Le Roi Lion et Le Livre de la Jungle. Souvent, les acteurs que vous voyez à l’écran ne sont pas réellement présents sur le plateau. »

Mais avant d’arriver à la saison 3, nous devons d’abord voir ce qu’il se passera pour Mando dans la saison à venir. Nous savons que des personnages majeurs tels que Boba Fett et Ahsoka Tano seront impliqués. Cependant, les détails de l’intrigue ont été en grande partie gardés secrets jusqu’à présent.

La saison 2 de The Mandalorian devant débuter en octobre, une bande-annonce est attendue pour bientôt, ce qui signifie que nous devrions en apprendre beaucoup plus dans un proche avenir.

Source : THR / Crédit ©Disney+