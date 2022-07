The Walking Dead saison 11 : Premières images des derniers épisodes avec Daryl et Carol

Daryl et Carol sont de retour dans les premières images des deniers épisodes de The Walking Dead.

Le dernier tiers de la saison finale de The Walking Dead sera diffusé d’ici la fin de l’année. Il ne reste plus que 8 épisodes et pour faire patienter les fans jusqu’à l’automne (et avant le Comic Con) des images ont été dévoilée par EW. Sur ces images, on y découvre notamment Daryl, Carol et les soldats du Commonweath.

Quant à ce à quoi les fans peuvent s’attendre dans les huit derniers épisodes, la showrunner Angela Kang laisse entendre qu’ « il va y avoir des rebondissements dans le voyage, mais aussi de très belles scènes émotionnelles ».

Et il semble que l’union fera la force. « Dans le deuxième bloc d’épisodes, ils étaient en quelque sorte déchirés », déclare Kang à propos des personnages à l’intérieur et à l’extérieur des murs du Commonwealth. « Et dans ce dernier bloc, le gang est de nouveau réuni, se déplaçant avec un objectif commun. Il y a toujours un plaisir particulier qui vient avec cela pour nous et pour les fans qui aiment voir ce qui se passe lorsque le groupe fait son truc en tant qu’unité. »

Parmi ceux qui seront là pour la conclusion, il y aura les deux personnages qui sont présents depuis la saison 1 : Daryl joué par Norman Reedus et Carol incarnée par Melissa McBride. Kang tease ce qui attendra les fans concernant ces personnages de la première heure.

« Daryl, de plus en plus, est propulsé dans le rôle d’un leader », déclare Kang. « Et la façon dont il le fait est différente de certaines autres. Son style n’est pas comme celui de Rick, ce n’est pas comme celui de Maggie ou d’Ezekiel. Daryl est Daryl. Ce n’est pas le gars qui aime faire beaucoup de discours. Il aime en quelque sorte agir. »

Il sera aussi une figure paternelle : « Vous allez voir Daryl devoir intensifier certaines de ses prises de décision de certaines manières clés », taquine Kang. « Et il va jouer un rôle crucial dans le déroulement de tous les événements de cette saison. Nous devons également nous rappeler que Daryl est une figure parentale de Judith et RJ, et c’est également une partie importante de l’histoire – son rôle avec ces enfants et les choses qu’ils feront tous pour protéger les enfants de l’apocalypse. »

Quant à Carol : « Nous verrons des moments vraiment cool de Carol alors qu’elle déjoue et survit à ceux qui cherchent à faire du mal à ses proches », a déclaré Kang. « Elle peut vivre des moments mémorables avec les méchants et nos héros. Elle est comme un maître d’échecs qui joue aux échecs en 4D tandis que d’autres personnes font les choses sur le moment. »

The Walking Dead revient cet automne sur OCS pour sa dernière salve d’épisodes mais la série sera aussi présente au Comic Con de San Diego ce week-end.

Source : EW / Crédit ©AMC.