She-Hulk : Jameela Jamil confirme son casting et montre ses talents de combattante (vidéo)

Jameela Jamil confirme son casting dans la série She-Hulk et montre ses talents de combattante.

Jameela Jamil fait officiellement partie du MCU. Il y a peu de temps, elle a été annoncée dans la série She-Hulk mais aucune confirmation n’avait alors été apportée. Il y a quelques jours, l’actrice de The Good Place a confirmé son implication dans la série sur les réseaux sociaux en postant une vidéo d’entrainement.

« Je me bats en me frayant un chemin à travers le MCU, à venir en 2022! » lit-on dans la vidéo et #SheHulk #AnythingIsPossibleKids (Tout est possible les enfants). Puis Jamil a clôturé la séquence avec une image la montrant enfant dans une position de combat. Clairement, il y a encore du boulot, mais elle se débrouille.

Elle a partagé la vidéo de son TikTok sur Twitter en écrivant : « GAH ! J’ai atteint un sommet dans la bêtise. Je suis tellement excitée ! #Marvel #MCU #SheHulk #AnythingIsPossible »

Jamil ne dit pas qu’elle rôle elle incarnera mais elle devrait jouer la méchante Titania

La série mettra en vedette Tatiana Maslany (Orphan Black) en tant que l’avocate Jennifer Walters qui se trouve être la cousine de Bruce Banner. Jennifer hérite des pouvoirs de Hulk après avoir reçu une transfusion sanguine de sa part, mais, contrairement à Bruce Banner, lorsqu’elle se transforme, Jennifer conserve la majeure partie de sa personnalité, de son intelligence et surtout, elle contrôle ses émotions.

Mark Ruffalo reprendra son rôle d’Avengers en tant que Bruce Banner, Tim Roth vu dans L’Incroyable Hulk sera de retour en tant qu’Abomination. Ginger Gonzaga (Mixology, Living With Yourself) joue la meilleure amie de Jennifer et Jameela Jamil (The Good Place).

Jessica Gao (Rick et Morty) est la showrunner tandis que Kat Coiro ((It’s Always Sunny in Philadelphia) est à la réalisation de la série.

