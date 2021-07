Cannes 2021 : Spike Lee gaffe et révèle la Palme d’Or Titane trop tôt

Spike Lee a gaffé et a révélé la Palme D’or trop tôt, au début de la cérémonie de clôture du festival de Cannes 2021.

Décidemment, Spike Lee est un gaffeur. Samedi soir a eu lieu la cérémonie de remise de prix du Festival de Cannes et Spike Lee, président du jury, a fait la révélation de la Palme d’Or trop tôt.

Dès le début, alors que la maitresse de cérémonie Doria Tillier lui demande quel est le Premier Prix, Lee révèle la Palme d’Or à la place qui est Titane de Julia Ducournau. Apparemment, le réalisateur a confondu Premier Prix et Palme d’Or.

Mélanie Laurent, autre membre du jury, a immédiatement tendu le bras pour empêcher Lee de lire le nom, mais il était trop tard. Tillier a également crié : « Attendez, attendez ! » du podium alors que le public haletait.

Deadline a noté que, lors d’une conférence de presse après la remise de prix , Lee a déclaré qu’il « avait foiré, aussi simple que cela. »

On a frôlé la catastrophe et une annonce un peu prématurée de la Palme d’or 😱 #Cannes2021 pic.twitter.com/8uBfYl2orI — CANAL+ (@canalplus) July 17, 2021

Une Palme d’Or qui entre dans l’histoire

Titane , avec Vincent Lindon et la débutante Agathe Rousselle, est le film qui a grandement fait parler sur la croisette cette année. Le film, sur une tueuse en série et la fusion de l’humain et des voitures, est d’une extrême violence, jusqu’à donné la nausée à certains spectateurs qui ne sont pas sortis indemnes de leur séance.

Mais la radicalité de Julia Ducournau a payé puisque Titane devient le deuxième film réalisé par une femme à recevoir la Palme d’Or dans l’histoire de Cannes, un honneur partagé avec le film Le Piano (1993) de Jane Campion.

On notera tout de même que la réalisatrice Française est la seule femme à remporter le prix en solo, car Campion a terminé la compétition de cette année-là à égalité avec Chen Kaige (Adieu Ma Concubine). Evidemment, Léa Seydoux et Adele Exarchopoulos ont aussi reçu une Palme pour La Vie d’Adèle avec le réalisateur Abdellatif Kechiche, mais en tant qu’actrices et non réalisatrices.

Julia Ducournau au bord des larmes lors de son discours tant l’émotion est forte. Maintenant, il ne vous reste plus qu’à aller voir cette Palme d’Or au cinéma 💫

#Cannes2021 pic.twitter.com/is2JF6Q7oY — CANAL+ (@canalplus) July 17, 2021

Palmarès complet

Palme d’or : Titane, de la réalisatrice Julie Ducournau (France)

Grand Prix : Un héros, du réalisateur Asghar Farhadi (Iran), et Hytti NRO 6 (Compartiment NO.6), du réalisateur Juho Kuosmanen (Finlande)

Prix du jury : Le genou d’Ahed, du réalisateur Nadav Lapid (Israël), et Memoria, du réalisateur Apichatpong Weerasethakul (Thaïlande)

Prix de la mise en scène : le réalisateur Leos Carax pour Annette (France)

Prix d’interprétation masculine : l’acteur américain Caleb Landry Jones dans Nitram

Prix d’interprétation féminine : l’actrice norvégienne Renate Reinsve dans Julie en 12 chapitres

Prix du scénario : le réalisateur Ryusuke Hamaguchi pour Drive my car (Japon)

Camera d’or : Murina, de la réalisatrice Antoneta Alamat Kusijanovic (Croatie)

Palme d’or du court métrage : Tous les corbeaux du monde, de la réalisatrice Tang Yi (Hong Kong)

Mention spéciale du court métrage : Le ciel du mois d’août, de la réalisatrice Jasmin Tenucci (Brésil).

Crédit ©Canal+/DR