Black Adam : Dwayne Johnson célèbre la fin du tournage

Dwayne Johnson célèbre la fin du tournage du film DC Black Adam.

C’est dans la boite pour Black Adam. Le prochain film de DC qui sera en salle l’an prochain vient de finir son tournage. L’acteur Dwayne Johnson a marqué l’occasion dans un poste Instagram passionné la semaine dernière, accompagné d’une vidéo dans laquelle il prononce un discours sur le plateau.

« Honorée et fière de dire que c’est la fin officielle de BLACK ADAM », a écrit la star dans le post. « Je savais qu’il y a de nombreuses années, l’opportunité pour moi de faire BLACK ADAM serait un ÉVÉNEMENT UNIQUE DANS UNE CARRIÈRE. Cela a été mon véritable honneur d’être aux côtés d’un groupe de plus de 1 000 personnes brillantes et affamées, pour amener l’anti-héros connu sous le nom de BLACK ADAM à la vie. Cela a été clairement le travail le plus dur mentalement et physiquement de toute ma carrière. Ça. Vaut. Chaque. Seconde. »

La route a été longue et sinueuse pour en arriver là. Avant d’être officiellement choisi pour incarner Black Adam, Johnson avait exprimé son intérêt à jouer le personnage dès 2007. En 2014, il devait officiellement jouer Black Adam en tant que méchant dans un film Shazam, mais Warner Bros. et DC ont finalement décidé de donner au personnage son propre film vitrine, qui est resté en développement pendant plusieurs années. Le film a ensuite subi des retards en raison de la pandémie de COVID-19, puis la production a finalement commencé en avril 2021.

En plus de Johnson, le film mettra en vedette Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone), Aldis Hodge (Hawkman), Pierce Brosnan (Dr. Fate) et Sarah Shahi (Isis).

Black Adam est prévu dans les salles le 27 juillet 2022.

Crédit ©Warner Bros