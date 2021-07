Aquaman 2 : Jason Momoa est arrivé en Angleterre pour le tournage (vidéo)

Jason Momoa est arrivé en Angleterre pour le tournage du film Aquaman 2 And The Lost Kingdom.

Jason Momoa s’apprête à retourner dans l’océan. L’acteur d’Aquaman a révélé sue les réseaux sociaux qu’il était arrivé en Angleterre pour le tournage Aquaman And The Lost Kingdom.

« Je suis enfin en Angleterre », a partagé Momoa dans une publication Instagram dimanche matin. « Il fait beau dehors. C’est incroyable, et je vais commencer Aquaman 2 demain. »

Momoa a noté qu’il va changer sa couleur de cheveux le temps du tournage : « C’est le dernier jour en brun, » dit-il, en montrant sa chevelure actuelle. « Je vais être blond. Soi-disant, ils s’amusent plus. Je ne sais pas si c’est vrai, nous allons tester ça. »

Momoa dit également qu’il était ravi de voir le réalisateur James Wan et le casting. Amber Heard revient dans le rôle de Mera, Patrick Wilson dans le rôle d’Orm et Pilou Asbaek, ancien de Game of Thrones, rejoint le gang pour ce nouveau volet.

View this post on Instagram A post shared by Jason Momoa (@prideofgypsies)

Momoa arrive en Angleterre alors que la production a démarré il y a quelques semaines. James Wan avait partagé une image pour les débuts officiels du tournage à la fin du mois de juin.

Pour le moment, l’histoire de cette suite reste inconnue. Le scénario est écrit par David Leslie Johnson-McGoldrick, qui a co-écrit le scénario du premier Aquaman, et a également co-écrit l’histoire de Conjuring 3 : Sous l’Emprise du Diable.

Aquaman And The Lost Kingdom sort 14 décembre 2022.

Crédit ©Warner Bros