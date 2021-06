The Flash le film : Le réalisateur tease le costume de Supergirl (image)

Le réalisateur Andy Muschietti tease le costume de Supergirl dans le film The Flash.

Après le costume du Batman de Michael Keaton puis celui de Barry Allen, c’est au tour de Supergirl de voir une partie de son costume être teasé par le réalisateur de The Flash, Andy Muschietti.

Sur l’image postée sur Instagram, sur l’ensemble rouge, bleu et doré, on découvre le fameux écusson majestueux de la Famille El. Evidemment, Muschietti ne donne pas d’information sur le personnage dans le film qui sera joué par Sacha Calle.

View this post on Instagram A post shared by Andy Muschietti (@andy_muschietti)

The Flash s’inspirera de l’arc des comics The Flashpoint Paradox, qui voit le Speedster voyager dans le temps pour sauver sa mère. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu, ce qui modifie la timeline. Le film devrait tirer avantage du multivers et ouvrir les horizons du DCEU.

Au casting du film, Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton, Kiersey Clemons, Sasha Calle et Ron Levingston.

The Flash est toujours prévu pour une sortie le 2 novembre 2022.

