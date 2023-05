Fast & Furious X : Un autre membre de famille secret révélé (spoilers)

Le film Fast & Furious X confirme qu’un des nouveaux personnages du film a des liens familiaux avec un personnage connu de la franchise. Spoilers.

Un des tropes les plus communs de Fast & Furious est de dévoiler des membres de familles des personnages sortis de nulle part. Si on savait que Rita Moreno serait introduite dans la franchise comme la grand-mère de Dom (Vin Diesel), un autre personnage s’est révélé comme faisant partie de la famille de quelqu’un connu de la franchise.

Cela s’est produit avec tous les membres de la famille Shaw depuis que Luke Evans est apparu en tant qu’Owen Shaw dans Fast & Furious 6 et presque chaque nouveau film révélait un nouveau personnage qui lui était lié. Le même gimmick a été répété dans Fast & Furious 9 lorsqu’il a été révélé que le personnage de John Cena était le frère perdu de Dom, Jacob. Sans grande surprise, Fast X fait la même chose.

Cette fois-ci, le personnage en question est celui incarné par Daniela Melchior, notamment vue dans Suicide Squad. Elle joue Isabel, une autre coureuse de rue du Brésil qui fait la course contre Dom et Dante (Jason Momoa). Le film finit par révélé qu’Isabel est la sœur d’Elena Neves jouée par Elsa Pataky dans Fast & Furious 5,6,7 et 8.

Comme les fans s’en souviendront, Elena est l’ancien intérêt amoureux de Dom, qui a même donné naissance à leur fils, Brian. Elena n’a peut-être jamais mentionné sa sœur dans aucun des autres films, mais apparemment, Dom connaissait son existence.

La saga se dirige vers sa fin, mais sa course n’est pas encore tout à fait terminée. Un onzième film est confirmé et il se pourrait même bien qu’un douzième volet voit le jour pour mettre un terme définitif à la saga.

En attendant, réalisé par Louis Leterrier, Fast & Furious X est actuellement dans les salles de cinéma.

