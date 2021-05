The Handmaid’s Tale saison 4 : Réunion inattendue et quel avenir pour Janine dans l’épisode 6 ? (spoilers)

L’épisode 6 de The Handmaid’s Tale offre une réunion inattendue et le destin de Janine reste dans la balance. Spoilers.

La saison 4 de The Handmaid’s Tale est arrivé à un moment charnière. Alors que la seconde moitié est entamée, l’épisode 6 voit enfin la réunion de Moira et June mais aussi de June avec Luke après des années séparés.

Dans l’épisode précédent, une explosion a laissé les téléspectateurs sur un cliffhanger choquant. Janine a peut-être été tuée dans le bombardement de Chicago ordonné par Nick et June s’est retrouvée face à sa meilleure amie Moira qui est là avec son association de volontaires. Alors que cette dernière fait tout pour que June vienne avec elle au Canada, June insiste pour rester afin de retrouver Janine.

Mais la persistance de Moira, qui prendre des risques pour la sauver, paie. Elle accepte de venir avec elle sur leur bateau et après un contrôle qui leur a presque couter leur mission, June arrive enfin au Canada. Elle retrouve aussi Luke et s’effondre dans ses bras en s’excusant de ne pas avoir réussi à sauver leur fille.

Si les retrouvailles sont touchantes, on se demande toujours si Janine est encore en vie. La série a tué un nombre incalculable de Servantes, il serait très étonnant que Janine meurt aussi surtout qu’elle reste une des personnages les plus touchants de la série. Elle mérite mieux que de mourir dans une explosion après tout ce qu’elle a traversé.

Et il est bien possible qu’elle soit encore en vie. L’actrice Madeline Brewer, qui joue Janine, s’est récemment entretenue avec Good Housekeeping et elle a révélé : « Nous voyons Janine d’ici la fin de la saison.»

Alors que les fans seront ravis d’entendre que Janine a peut-être survécu à l’explosion, Madeline a mystérieusement ajouté: « Ce n’est pas à un endroit que vous voulez qu’elle soit, mais c’est la vie. »

Est-ce qu’il s’agit d’un flashback ? Janine a-t-elle été capturée à nouveau par Gilead ou va-t-elle finir à travailler dans une ferme ou dans les champs radioactifs ?

La promo de la semaine prochaine, June sera accueillie au Canada au nom du gouvernement américain par Mark Tuello (Sam Jaeger). Elle est toujours très revancharde et son combat ne s’arrête pas là : « J’ai fait une promesse, » dit-elle. « ils souffriront comme nous avons souffert »

On attend désormais la confrontation entre June et Serena.

The Handmaid’s Tale, c’est le mercredi sur Hulu et le jeudi sur OCS.

The Handmaid’s Tale saison 4 – Promo 4×07