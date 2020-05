The Politician saison 2 : Date de diffusion et premières images

Découvrez la date de diffusion ainsi que les premières images de la saison 2 de The Politician.

Netflix n’est jamais à cours de programmes inédits. Alors que presque tout le monde arrive au bout de ses ressources, Netflix continue d’annoncer de nouvelles saisons pour ses séries. Après l’annonce de la saison 2 de The Umbrella Academy, le streamer annonce que la saison 2 de The Politician sera disponible à partir du 19 juin.

Dans cette seconde saison, Payton Hobart qui est désormais étudiant à la fac, est prêt pour sa bataille politique. Il est déterminé à renverser le leader de la majorité au Sénat, Dede Standish (Judith Light), qui fait campagne pour un nouveau mandat dans la course au Sénat de l’État de New York.

Avec sa chef de cabinet Hadassah Gold (Bette Midler) à ses côtés, la réélection était censée être facile, mais comme Payton comprend quel type de politicien il veut finalement être, cela pourrait le conduire à révéler des secrets, des mensonges et un « trouple ».

Pendant ce temps, sa mère, Georgina Hobart (Gwyneth Paltrow) prend une décision capitale qui menace de lui voler la vedette et briser tout ce qu’il espère accomplir. Mais si Payton veut s’élever au-dessus de la politique de bas étage et réussir sans compromettre son caractère, il doit trouver sa voix et renforcer son message politique pour inspirer et motiver les électeurs.

The Politician saison 2 – Premières images

La deuxième saison de The Politician est composée sept épisodes qui ont été complétés avant la pandémie de coronavirus. Le co-créateur Ryan Murphy a récemment déclaré qu’il envisageait de ne pas faire la troisième saison avant quelques années, mettant éventuellement Payton en lice pour une élection présidentielle. Il souhaite laisser Ben Platt vieillir un peu avant de le lancer dans une course à la Maison Blanche.

Rendez-vous le 19 juin sur Netflix pour la saison 2 de The Politician.

Crédit ©Netflix