Legends of Tomorrow saison 5 : La série parodie Star Trek et Downton Abbey ! (Photos)

La team de Legends of Tomorrow se retrouveront coincés dans des séries TV comme Star Trek et Downton Abbey. Découvrez les images.

Les Légendes ont l’habitude de voyager à travers l’Histoire mais dans l’épisode 14 de la semaine prochaine, elles traverseront l’histoire de la télévision. En effet, les membres du Waverider vont être éparpillés dans différentes séries TV quand Charlie tentera de les protéger de ses sœurs dangereuses.

Comme le montrent les photos dans la galerie, les Légendes vont se retrouver dans des séries qui parodient Star Trek et Downton Abbey. Bien sûr, dans le vrai style Legends, certains ne pourront pas simplement se contenter d’être ignorants et heureux et ils vont trouver un moyen de jouer avec le système.

Cet épisode ambitieux marque les débuts en tant que réalisateur, du producteur exécutif de l’Arrowverse, Marc Guggenheim, qui n’a gagné que des éloges des acteurs. « C’est l’un des meilleurs épisodes de notre série ! » confie Nick Zano (alias Nate Heywood) à TVLine.

« C’était aussi l’un des épisodes les plus difficiles que nous ayons jamais réalisés. Cependant, c’était tellement amusant. Guggenheim a cartonné… Il a fait des choix créatifs pratiques (…) ce qui était amusant et intéressant, et cela a mis tout le monde au défi de manière très productive. Cet épisode est phénoménal ! J’adore cet épisode. »

Cet épisode, nommé The One Where We’re Trapped on TV (référence à Friends) sera diffusé la semaine prochaine, le 26 mai. En attendant, dans l’épisode de ce soir, les Légendes se retrouveront face à des zombies !

Legends of Tomorrow, c’est le mardi sur la CW.

