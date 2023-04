Superman Legacy : James Gunn entre en pré-production

James Gunn entre en pré-production pour son film Superman Legacy qui devrait commencer son tournage début 2024.

Les choses avancent pour la prochaine ère de Superman. James Gunn, le co-président de DC Studios, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il entrait en préproduction pour le film Superman Legacy qu’il écrit et réalise lui-même. Et selon Deadline, le tournage lui-même devrait démarrer au début de l’année prochaine.

« Je suis honoré de faire partie de l’héritage. Et quel meilleur jour que #SupermanAnniversary Day pour plonger pleinement dans la pré-production précoce de #SupermanLegacy ? Les costumes, la conception de la production et bien plus sont maintenant opérationnels », a posté Gunn sur Twitter et Instagram.

I’m honored to be a part of the legacy. And what better day than #SupermanAnniversary Day to dive fully into early pre-production on #SupermanLegacy? Costumes, production design, and more now up and running. pic.twitter.com/TJYpCRmdsf

— James Gunn (@JamesGunn) April 18, 2023