Avengers 5 : « Il y a d’autres missions avant » selon Sebastian Stan

Sebastian Stan assure ne rien savoir sur Avengers 5 mais pense que ça n’arrivera pas avant un bon moment.

Un an après la sortie d’Avengers Endgame, les fans de Marvel se demandent quand est-ce que la prochaine réunion des Avengers se tiendra. Apparemment, ce ne sera pas avant un bon bout de temps. Ce n’est pas une surprise puisque Endgame vient à peine d’arriver dans la chronologie du MCU.

D’autres films et séries sont prévus avant que les Avengers se réunissent à nouveau et se devrait être une nouvelle équipe puisqu’une bonne partie des vétérans ne seront plus là. La phase 4 aurait dû être lancée ces derrières semaines avec Black Widow mais le film a été repoussé pour cause de COVID-19.

Récemment Sebastian Stan, alias Bucky alias le Soldat de l’Hiver, a été interrogé sur la suite des aventures des Avengers mais il dit ne rien savoir du film. « Oh je ne sais rien. Vous savez que je n’en sais rien. Vous savez, je suis juste … je suis juste un homme … » dit-il à Variety.

Il explique que d’autres missions vont se dérouler avant d’arriver à un Avengers 5 : « Nous devons d’abord trouver quelques autres missions avant même d’y arriver. Je dois m’occuper de cette autre personne. Ça a été agréable de faire une pause avec [Anthony Mackie] … Mais nous devons imaginer ensemble quelques aventures avant d’y arriver. »

Avant l’épidémie de coronavirus, Stan filmait la série The Falcon and the Winter Soldier avec Anthony Mackie. Le tournage a été interrompu et reprendra plus tard cette année. Si tout se passe bien, la diffusion se fera au mois d’août sur Disney+.

Source : Variety / Crédit ©Marvel