The Mandalorian saison 3 : Christopher Lloyd en guest star

Christopher Lloyd de Retour vers le Futur apparaitra dans la saison 3 de The Mandalorian.

Christopher Lloyd, la star du film classique Retour vers le Futur, devrait apparaître dans la saison 3 de la série Star Wars de Disney+, The Mandalorian. Cette nouvelle a été annoncée en premier par The Hollywood Reporter.

Pour le moment, aucun détail sur son personnage n’a encore été publié et le rôle n’est qu’une apparition en guest star à ce stade.

La saison 2 a fait ses débuts en octobre 2020. Disney+ a depuis comblé le vide de Star Wars avec Le Livre de Boba Fett, qui a conclu sa première saison le mois dernier et a vu le retour d’un certain nombre de personnage favoris de la série principale.

Lloyd est surtout connu des enfants des années 80 en tant que Dr. Emmett « Doc » Brown fou des films Retour vers le futur, mais il a également un long héritage sur le petit écran. Il a joué le cadet de l’espace, le révérend Jim Ignatowski dans la sitcom Taxi, remportant deux Emmy Awards du meilleur second rôle dans une comédie. Récemment, il a fait des apparitions dans des séries comme NCIS, A.P. Bio et The Big Bang Theory.

La saison 3 de The Mandalorian est actuellement en production, mais aucune date de première n’a été fixée.

