Black Panther Wakanda Forever : Nouveaux détails sur un lieu de tournage

De nouveaux détails sur le tournage de Black Panther Wakanda Forever à Porto Rico ont fait surface.

Black Panther Wakanda Forever est un film difficile à réaliser. Après la mort de Chadwick Boseman, et aucune connaissance de qui reprendra le flambeau titulaire, beaucoup dépend du réalisateur Ryan Coogler et du casting du film. Il y a peu ou pas d’informations sur ce que sera la suite de Black Panther, mais de nouvelles informations sur le prochain lieu de tournage ont été révélées.

Selon The Cosmic Circus, Black Panther Wakanda Forever tourne actuellement à Porto Rico dans un hôtel Ritz Carlton fermé que la production a complètement transformé. L’emplacement a été fermé en raison de dommages irréparables causés par un ouragan. Marvel Studios a transformé l’intérieur de l’hôtel pour donner l’impression d’être dans un palais royal. Le site note qu’il y a des lustres décorant le hall principal qui est rempli d’architecture « incroyable« .

Cosmic Circus a également noté que le film faisait appel à des figurants de diverses ethnies pour jouer différents rôles pendant le tournage à Porto Rico. Le site poursuit même en spéculant que ces rôles pourraient être pour une scène de flashback qui pourrait éventuellement se dérouler pendant la colonisation des Amériques dans les années 1500-1600.

Black Panther Wakanda Forever est l’un des trois films Marvel qui doivent sortir cette année, les autres étant Doctor Strange in the Multiverse of Madness (4 mai) et Thor : Love and Thunder (6 juillet).

Les membres de la distribution de retour incluent Letitia Wright dans le rôle de Shuri, Danai Gurira dans le rôle d’Okoye, Angela Bassett dans le rôle de la reine Ramonda et Winston Duke dans le rôle de M’Baku. Michael Coel a également rejoint le casting dans un rôle inconnu, tandis que Dominique Thorne a signé pour jouer l’inventrice Riri Williams.

L’arrêt de la production ne devrait pas affecter la date de sortie du film, qui est toujours prévue pour le 9 novembre 2022.

Source : Cosmic Circus / Crédit ©Marvel Studios