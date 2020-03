Stranger Things saison 4 : Il restait encore beaucoup à filmer quand le tournage s’est interrompu

Alors que la production de la saison 4 de Stranger Things a dû se mettre à l’arrêt, ils leur restaient encore beaucoup à filmer.

La pandémie du coronavirus a contraint les productions des films et des séries à repousser leurs tournages pour éviter la propagation du COVID-19. Quand Netflix a pris la décision de stopper les tournages de ses séries, Stranger Things venait à peine de commencer à filmer sa saison.

Shawn Levy, le producteur de la série, s’est récemment exprimé sur la situation qui est difficile pour tout le monde. Même si apparemment, personne n’était malade dans l’équipe, stopper la production était la bonne chose à faire.

« J’étais au téléphone avec Netflix pendant le tournage. Nous avons partagé la nouvelle avec notre casting et notre équipe que nous allions suspendre la production par prudence. Il n’y avait aucun membre de l’équipe malade, personne ne présentait de symptômes, mais cela semblait être la bonne chose à faire. »

La série avait repris sa production seulement un mois avant que le tournage soit interrompu. Il reste donc encore beaucoup de choses à filmer et cela pourrait avoir un effet sur la sortie initiale de la saison 4.

Officiellement, la production est arrêtée pour deux semaines mais ça pourrait être plus long. Les équipes seront payées pour les deux semaines mais au-delà, ce n’est pas certain : « Je suis juste heureux que Netflix veuille bien faire pour la santé et le bien-être des gens qui font cette série, » dit Levy.

« Nous voulons avant tout nous assurer que toute notre équipe et nos acteurs restent en sécurité et en bonne santé en ces temps effrayants. » Il a ajouté qu’il espérait que les fans de Stranger Things « suivraient les protocoles et ces stratégies d’éloignement », dans le but d’empêcher le coronavirus de continuer à se propager.

Plus vite tout le monde commence à faire sa part, plus vite nous pouvons tous sortir et reprendre une vie normale.

Source : Variety / Crédit ©Netflix