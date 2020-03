Séries TV : Les épisodes finaux impactés ou non par le Coronavirus

Découvrez quelles séries TV ont pu finir leurs épisodes à temps et celles qui sont impactées par l’arrêt de leur tournage à cause du coronavirus..

La pandémie du coronavirus a forcé plusieurs productions de séries à se mettre à l’arrêt pour stopper la propagation. L’impact sur l’industrie sera énorme et il ne peut même pas encore être mesuré, car la situation évolue encore rapidement.

Vous vous demandez peut-être comment vos séries préférées actuellement diffusées seront affectées, d’autant qu’on s’approche de la fin de la saison. Voici un aperçu rapide des séries américaines qui sont touchées par la crise du coronavirus et celles qui ont terminé leur production à temps.

Cette liste sera mise à jour s’il y a des changements.

Better Call Saul saison 5 : Le tournage est fini, le final est prévu pour le 20 avril sur AMC et dès le lendemain sur Netflix en France.

The Blacklist saison 7 : Le tournage est interrompu ce qui pourrait retarder la diffusion du final initialement prévue pour le moi de mai

Brooklyn Nine-Nine saison 7 : Le tournage est fini, le final est prévu pour le 23 avril sur NBC et dès le lendemain sur MyCanal en France.

Chicago Fire / Chicago Med / Chicago PD : Les séries de Dick Wolf sont en stand-by, les épisodes finaux étaient prévus pour le mois de mai. On ne sait pas si ça changera

Empire saison 6 : Le tournage de la saison finale est interrompu le final était prévu pour le mois de mai. On ne sait pas si ça changera

Fargo saison 4 : La nouvelle saison de l’anthologie de Noah Hawley est en arrêt. La majorité de la saison a été filmée et la série devait démarrer le 19 avril mais la chaîne FX a décidé de reporter la diffusion jusqu’à nouvel ordre.

FBI saison 2 : Le tournage est interrompu, le final était prévu pour mai, on ne sait pas si ça changera

The Flash saison 6 / Supergirl saison 5 : Les séries de l’Arrowverse sont interrompues, les finaux sont prévus pour mai, on ne sait pas si ça changera.

Grey’s Anatomy saison 16 : La production est interrompue, on ne sait pas si ça touchera le final prévu pour le 16 mai

Hawaii 5-0 saison 10 : La saison finale a terminé son tournage. La diffusion est prévue pour le 3 avril sur CBS.

Homeland saison 8 : La saison finale a terminé son tournage l’an dernier. La diffusion est prévue pour fin avril sur Showtime et en US+24 sur Canal+.

How to Get Away With Murder saison 6 : La saison finale a terminé son tournage. La diffusion est prévue pour le 14 mai sur ABC.

.

Insecure saison 4 : Le tournage est terminé depuis un moment, la diffusion démarre comme prévu sur HBO le 14 juin et en US+24 sur OCS.

Killing Eve saison 3 : Le tournage est terminé, la série revient mi-juin

Modern Family saison 11 : Pas de retard. La saison finale a fini son tournage, le dernier épisode sera diffusé le 8 avril.

Mom saison 7 : La série est en pause, le final était prévu pour mai, on ne sait pas si ça va changer

NCIS saison 17 : La série de Mark Harmon a suspendu sa production, le final était prévu pour mai

New Amsterdam saison 2 : La série médicale de NBC est en pause, son final de mai pourrait ne pas être maintenu

Riverdale saison 4 : Le tournage est interrompu, le final était initialement prévu pour le 15 mai, ça pourrait changer

Star Trek Picard : Les dix épisodes ont été filmés, le final est attendu pour le 26 mars prochain. Notez aussi que Star Trek Discovery a aussi déjà fini le tournage de la saison 3 et sera diffusée plus tard cette année

Supernatural saison 15 : La saison finale n’a pas terminé son tournage. La diffusion était prévue pour le 18 mai sur la CW, ça pourrait changer.

Superstore saison 5 : La comédie de NBC n’a pas filmé son final. Cet épisode était censé être le dernier d’America Ferrera qui quitte la série. Elle pourrait revenir pour le début de la saison prochaine – déjà commandée – pour faire ses adieux.

This Is Us saison 4 : La série familiale de NBC a fini son tournage, le final est prévu pour le 24 mars.

The Walking Dead saison 10 : La saison en cours est terminée mais la préproduction de la saison prochaine qui devait démarrer en mai est repoussée. Le tournage de Fear The Walking Dead s’est interrompu au milieu de la saison 6. Elle devait commencer sa diffusion cet été, ça pourrait changer.

Westworld saison 3 : Les 8 épisodes sont dans la boite, le final est prévu pour le 3 mai

Will and Grace saison 11 : La saison finale est déjà dans la boite, le dernier épisode sera diffusé le 23 avril sur NBC.

