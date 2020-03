Covid_19 : Les séries médicales donnent leurs stocks de masques aux soignants

Certaines productions de séries médicales comme The Residents ou Grey’s Anatomy ont réagi intelligemment à la pénurie de masques et gants dans les hôpitaux en faisant des dons de leur matériel.

On sait que le gros enjeu de cette pandémie de Covid_19 réside dans le matériel disponible aux personnels soignants, en première ligne dans cette crise sanitaire sans précédent avec la pandémie de Covid-19.

Les soignants étant déjà à cours de matériel, chaque pays touché par l’épidémie de Coronavirus s’organise comme il peut pour offrir au personnels médicaux et soignants qui s’occupent des patients et cas graves de Coronavirus.

Si des masques sont réquisitionnés et ou en cours de production partout dans le monde alors que le corps médical fait face à une pénurie sans précédent, voici un geste inattendu de la part de productions de séries médicale.

En effet les séries médicales ont eu le vent en poupes depuis Grey’s Anatomy, de The Good Doctor à New Amsterdam en passant par The Resident. Alors que la majorité de ces séries ont suspendu leur tournage pour éviter la prolifération du virus, certaines ont décidé à leur manière de venir en aide à ceux qu’ils interprètent à l’écran en leur offrant leurs stocks de masques gants et autres matériaux essentiels pour soigner les patients atteint par la maladie. Et ce sans même en faire une communication officielle.

C’est le Dr Karen Law, une rhumatologue à l’Hôpital d’Atlanta, le Grady Memorial Hospital, a posté une photo sur son compte personnel Instagram pour remercier l’équipe de production de la série The Resident pour avoir donné tout son matériel médical, des blouses en passant par les gants les masques et autres matériaux nécessaires pour protéger les soignants au contact des patients contaminés.

« Hier je disais à mes internes qu’il fallait faire attention parce qu’on n’allait pas avoir une livraison comme par magie du matériel qu’il nous faut. Et aujourd’hui pourtant nous avons comme par magie reçu ce dont on avait besoin ! » Explique le médecin dans son post.

Un geste solidaire, alors qu’on sait que beaucoup de productions américaines travaillent avec de véritables outils médicaux pour plus de réalisme dans leur fiction.

L’équipe de Grey’s Anatomy et Station 19 a elle aussi déjà offert tout son stock de masques à un hôpital canadien de la province d’Ontario, alors que celle de The Good Doctor, elle aussi, compte bien envoyer son matériel à certains hôpitaux de Vancouver. Les deux séries étant tourné dans ces villes.

Pour le moment tous les tournages de ces séries médicales sont en suspens, tant que la crise du Covid-19 ne s’est pas affaiblie.

Crédit photos : ©Warner